De Miguel (Cepyme) aboga por una negociación colectiva que tenga en cuenta la realidad de cada territorio

Califica como "un avance importante" la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha abogado este martes por una negociación colectiva que tenga en cuenta las necesidades de las pymes y la realidad de cada territorio.

En este sentido, ha criticado que si el Gobierno "deja sin espacio real a la negociación colectiva, está limitando la capacidad de mejora y de decisión" de las empresas, en referencia a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y a la propuesta de la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales.

"Si tengo un aumento de productividad y no tengo al Gobierno por medio, podré decidir si lo que quiero hacer es un aumento de salarios o lo que quiero es hacer una reducción de horas, porque en cada momento, en cada sector y en cada lugar de España se tiene una realidad diferente", ha defendido en el primer Foro Económico de El Diario Montañés de 2026, donde ha dejado claro que desde la patronal son "defensores" del diálogo y del trabajo en la negociación colectiva.

Ha insistido en que la realidad de toda España "no es la misma", ni la de los trabajadores ni la de todos los empresarios, para ejemplificar que hay sectores que están ya por debajo de las 37,5 horas y afirmar que "donde se puede, se hace".

"La perspectiva individual es muchísimo más eficiente que las grandes imposiciones del Gobierno", ha aseverado la presidenta de Cepyme, quien ha tildado de "mucho acierto" que se haya parado la propuesta de la reducción a las 37,5 horas de la jornada laboral, porque "hubiera sido desastroso para sectores que ya están realmente muy tocados", como el agroalimentario.

Además, ha hecho un repaso a los retos y oportunidades a los que se enfrentan este año las pymes --ha cifrado en 23.000 las desaparecidas en España desde la pandemia--, entre los que ha destacado los costes laborales y de insumos, fundamentalmente los energéticos; así como la carga burocrática, el absentismo, la fiscalidad y la conectividad.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ABSENTISMO

De Miguel ha calificado como "un avance importante" la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria y ha destacado el "reto" de todos los cántabros de conseguir que la normativa dé "frutos".

Al respecto, ha incidido en la importancia de esta "ayuda", ya que las pequeñas empresas "no tienen 40 departamentos para cumplir los requerimientos de la Administración" ni de excesiva carga burocrática que soportan. "Si yo tengo un taller, soy mecánico y lo que tengo en mi empresa son mecánicos. No tengo un jurista que me pueda responder a todos los requerimientos", ha enfatizado.

A ello ha unido también la gestión de residuos y la sostenibilidad, donde ha puesto el foco en que el "problema" ahora no es ser sostenible, sino "reportar y cumplimentar muchos requerimientos administrativos".

Por otra parte, la presidenta de la patronal de las pymes españolas ha apuntado al absentismo como uno de los principales retos a los que se enfrentan las pequeñas empresas, destacando los datos de Cantabria que prácticamente ha duplicado sus tasas, con un 6%.

ABSENTISMO Y SALUD MENTAL

Así, se ha centrado en analizar que el absentismo se concentra en una parte muy determinada de la población, principalmente en los más jóvenes, y en el aumento de los problemas de salud mental. "Nos encontramos con una realidad diferente a la que podíamos tener hace cinco años", ha afirmado para abogar por tomar medidas desde los puntos de vista social, regulatorio y de salud.

Un aspecto importante que ha destacado De Miguel ha sido la conectividad y más para una región como Cantabria. "Es importante que Cantabria esté conectada", ha dicho en referencia a la alta velocidad y al Corredor Atlántico, y ha defendido la importancia de que la comunidad esté en él y potenciar el Puerto de Santander, que cuenta con una posición estratégica.

También ha sumado la necesidad de la conexión a la red eléctrica ya que las pymes "no pueden crecer si no tienes capacidad de energía para engarcharte", ha señalado para concluir que la región en este aspecto "tiene muchos retos".

Al hilo, ha dicho que Cantabria tiene un programa de digitalización "bastante interesante" y ha hecho hincapié en la importancia de trabajar en esa línea. "Es una tierra donde tenemos muchísimas pequeñas y medianas empresas con muchísimo potencial", ha destacado.

Por otra parte, y en cuanto a la fiscalidad, ha denunciado que las empresas españolas sufren un esfuerzo fiscal "terrible" en un momento de recaudación "récord", sobre todo en lo referente a la empresa más pequeña que acaba cerrando, con el impacto que eso conlleva en la cohesión territorial, social y al conjunto de la economía.

Y como oportunidades, De Miguel se ha referido a las derivadas de la innovación, la digitalización y la Inteligencia Artificial, y ha defendido la adaptación y acompañamiento a las pymes en esta nueva realidad que hay que ver como "un cambio y una transformación cultural".

En este apartado, también ha hecho hincapié en el contexto internacional, con cambios estratégicos, de mercado o el acuerdo con Mercosur.

La dirigente de la patronal ha lamentado la pérdida de 23.000 microempresas y ha pedido visibilizarlas y pensar en todas ellas (panaderos, fontaneros...) como empresas y en su función de cohesión, más en una región como la cántabra, con un mundo rural "muy activo y muy potente". "Si no hay una microempresa, no existe nada. Nadie quiere vivir en un sitio donde no estén esas personas que te ayudan", ha sentenciado.