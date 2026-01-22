Hasta 35.503 aspirantes se examinan el sábado en Formación Sanitaria Especializada, 1.717 de ellos en las sedes de CyL

Un grupo de personas esperan a realizar las pruebas de Formación Sanitaria Especializada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela.César Arxina - Europa Press - Archivo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad ha publicado las instrucciones para la participación en las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) que se celebrarán este sábado, 24 de enero, y están dirigidas a los 35.503 aspirantes de toda España que han sido admitidos, 1.717 de ellos convocados para realizar la prueba en las tres sedes dispuestas en Castilla y León, en León, Salamanca y Valladolid.

Esta prueba se desarrolla con el objetivo de cubrir las 12.366 plazas ofertadas en las distintas titulaciones que conforman esta formación.

El proceso de llamamiento e identificación comenzará a las 13.30 horas (12.30 en Canarias). Una vez concluido este proceso, una hora después, se procederá a la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen, en presencia de las personas aspirantes.

Según la relación de aspirantes convocados por sede: En Albacete están convocados 812 aspirantes; en Alicante 1.162; en Badajoz 702; en Barcelona 4.121, en Bilbao 907, en Cáceres 393, en Cádiz 622, en Granada 1.761; en Las Palmas 691; en León 273, en Logroño 252, en Madrid 6.648, en Málaga 1.149, en Murcia 2.097, en Oviedo 1.897, en Palma de Mallorca 508, en Pamplona 541, en Salamanca 641, en Santander 348, en Santiago de Compostela 1.930, en Sevilla 2.119, en Santa Cruz de Tenerife 712, en Valencia 3.012, en Valladolid 803 y en Zaragoza 1.402 aspirantes.

PARTICIPACIÓN DE PERSONAS NO ADMITIDAS

Las personas aspirantes que figuren como no admitidas en los listados definitivos, que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada, podrán presentarse al examen con normalidad, como parte del procedimiento administrativo. Su participación se realizará en las mismas condiciones que el resto de aspirantes, sin distinción alguna en el acceso a aulas o recintos, ya que no existe asignación diferenciada en función de la condición de admitido o no admitido.

Deberán acudir provistas del documento de identificación con el que realizaron la inscripción en el proceso, además del DNI o NIE. Se han previsto cuadernos de examen suficientes para todas las personas convocadas, garantizando así el desarrollo ordinario de la prueba.

La corrección de los ejercicios realizados por las personas no admitidas quedará condicionada a la resolución del recurso de alzada que hayan presentado. De conformidad con la normativa vigente, el plazo para la presentación del recurso es de un mes desde la publicación de los listados definitivos. El examen se realizará en todo caso, aunque su corrección únicamente se efectuará si el recurso es estimado.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?

La prueba constará de 200 preguntas más 10 de reserva y tendrá una duración de cuatro horas y media. No se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes precintados y estará prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico con capacidad de comunicación o almacenamiento, que deberán permanecer apagados desde el inicio del llamamiento hasta la recogida de las hojas de respuestas.

Será obligatorio acudir con el documento original y físico de identidad (DNI, NIE o pasaporte), que debe coincidir con el indicado en la relación definitiva de admitidos y no admitidos, y no se permitirá el acceso a quienes no puedan acreditar su identidad. Las personas aspirantes deberán consultar previamente en la web del Ministerio su mesa y centro de examen, ya que no se admitirán cambios de ubicación sin autorización, y el documento de identidad deberá permanecer visible sobre la mesa durante toda la prueba.

Solo se permitirá el uso de bolígrafo azul o negro, quedando invalidado el ejercicio si se emplea lápiz, pluma u otros instrumentos no autorizados, y el uso de dispositivos médicos como audífonos o glucómetros requerirá autorización previa de la Dirección General de Ordenación Profesional. Se permite el uso de tapones para los oídos de uso común, pero se prohíben los auriculares de cualquier tipo, y las personas de Medicina y Enfermería recibirán un cuaderno de imágenes adicional, mientras que las de Física contarán con una calculadora autorizada.

Es obligatorio firmar la hoja de respuestas para que pueda corregirse, recomendándose hacerlo al recibir el material, y no estará permitido abandonar el aula durante los primeros 60 minutos ni en los últimos 30. En caso de necesidad justificada se podrá salir temporalmente tras entregar examen e identificación y siempre acompañado por personal autorizado, y las personas responsables de mesa irán anunciando el tiempo restante a los 60, 30 y 15 minutos del final.?

La hoja de respuestas tendrá tres ejemplares autocopiativos (Administración, control y aspirante) y se deberá comprobar que las marcas se reflejan correctamente en todas las copias. Para contestar, se marcará con una "X" el recuadro correspondiente, para anular una respuesta se rellenará completamente el recuadro y para recuperarla se rodeará con un círculo, aplicándose un sistema de puntuación en el que cada respuesta correcta suma 3 puntos, cada incorrecta resta 1 y las no contestadas no puntúan.