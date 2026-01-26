Carnero califica el 'X' de Puente de "vertedero" y le pregunta si puede "tener previstas todas sus infraestructuras"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hablado este lunes en el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad sobre su antecesor en el cargo y actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, "dado el momento actual", y ha calificado de "vertedero" su cuenta de "Twitter" --red social llamada actualmente 'X'--, al tiempo que le ha preguntado si puede "tener previstas todas sus infraestructuras".

El regidor 'popular' ha intervenido en la sesión, algo que está facultado a hacer en el momento que considere, tras el debate sobre una moción del Grupo Socialista al respecto de las fisuras aparecidas en el viaducto del Arco de Ladrillo y lo ha justificado en la "alarma social" que los 'populares' consideran que ha tratado de crear el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, al respecto de dicha infraestructura.

Carnero ha asegurado que no es "dado" a "entrar" en la cuenta de "Twitter" del exalcalde y ministro socialista. "Por higiene mental me parece fundamental no entrar en un vertedero en el que se mezcla lo orgánico, lo inorgánico, lo textil, el papel...", ha ironizado el alcalde.

Pero ha reconocido que "los acontecimientos" le han "obligado" a entrar y lo ha hecho a lo largo de los últimos días como ha reconocido y, así, afirma haber encontrado "muchísimas cosas relevantes" y "por todas ellas la falta de respeto hacia el alcalde de la ciudad".

Aunque el regidor ha hecho referencia somera al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas y que se produjo hace apenas una semana, Carnero ha se ha ido unos días más atrás para mencionar un mensaje de Puente sobre el pavimento de la calle Gamazo de Valladolid. "En la misma semana en la que se produce el accidente", ha hilado el alcalde 'popular'.

El post de Puente señalaba en tono irónico que el desperfecto en el pavimento era "como en el caso del viaducto del Arco de Ladrillo, estaba totalmente previsto". Así, Jesús Julio Carnero le ha planteado al ministro si "puede tener todas sus infraestructuras previstas".

Cabe apuntar que en esas fechas --14 de enero-- el Grupo Municipal Socialista había criticado la aparición de grietas en la calzada y los muros laterales del viaducto, lo que ha motivado la presentación de la moción debatida hoy, en la que se reclamaba al Ayuntamiento la elaboración de un informe técnico sobre el estado "real" de la infraestructura. Ésta propuesta ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox.

De vuelta a la intervención del alcalde, también se ha referido a un mensaje de octubre de 2025, también sobre el viaducto, en el que Óscar Puente tildaba de "crimen" que las obras para eliminar lo que él califica de "adefesio" no se hayan llevado a cabo "por la cabezonería de Carnero".

CARNERO RECHAZA HABLAR DE "CRÍMENES"

Carnero, que en este caso no ha realizado mención alguna al accidente ferroviario, ha subrayado que "nunca" va a hablar sobre "crímenes en el actuar de las administraciones públicas", pues entiende que corresponde a los jueces "decidir si la actuación de cualquier ciudadano en cualquier responsabilidad" es un crimen.

En todo caso, Carnero ha respaldado lo afirmado en el debate por el concejal de Tráfico y Movilidad y ha aseverado que cuando, en mayo de 2024, el equipo de Gobierno decidió actuar en Arco de Ladrillo "a través de una obra de emergencia", durante muchos días sus miembros no dormían.

Ahora, sostiene que "la mejor almohada es una buena conciencia" y que una vez que acometieron la obra estuvieron ya tranquilos.

Así, ha apostillado que "si en este momento algún técnico nos dijera que habría que llevar a cabo una actuación en Arco de Ladrillo o cualquier zona, la llevaríamos a cabo".

Durante el debate de la moción que ha dado origen a las afirmaciones de Carnero, el concejal de Vox Víctor Martín también ha mencionado el accidente ferroviario de Adamuz, concretamente unas críticas de la portavoz del Gobierno, Elma Saíz, al presidente de la formación de derechas, Santiago Abascal, por lo que veía como "generar caos y desconfianza" en los ciudadanos.

"He visto su vídeo junto al viaducto, en el que trata de generar desconfianza a los ciudadanos. ¿Qué calificativo emplearía la ministra portavoz?", se ha preguntado el edil de Vox.