Carlos Martínez defiende a Puente, "un ministro comprometido" con Cyl "y que ha dado la cara"

Publicado por Europa Press Salamanca Creado: Actualizado:

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha asegurado este lunes que el PP ,a nivel nacional, "ha impuesto" su "línea dura, cuando aún está "la tragedia (del accidente de Adamuz) en los corazones de las familias" y ha afeado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco las críticas realizadas al ministro de Transportes, Óscar Puente, "un ministro comprometido" con la comunidad "y que ha dado la cara".

"Si ustedes tiran de los hechos objetivos van a ver como solamente en infraestructuras ferroviarias en esta comunidad autónoma son más de 792 millones de euros los que se han movilizado en recursos económicos en este año 2025", y ha añadido que Óscar Puente se ha comprometido con Castilla y León "como nunca antes se han comprometido en materia de inversiones viarias y ferroviarias".

El candidato socialista a presidente de la Junta de Castilla y León ha criticado que "sin apenas desarrollar el proceso de investigación que está en marcha", desde el PP "ya están clamando dimisiones de alguien que ha estado al frente y que además es un paisano", a lo que ha añadido que Óscar Puente "ha dado la cara" como un "buen alcalde" que fue y como siempre hace el PSOE "desde las alcaldías".

Asimismo, Carlos Martínez ha asegurado que Puente se ha puesto "en primera línea, de frente...para dar la cara, para rendir cuentas, para asumir responsabilidades, para ponerse al frente del dispositivo y aportar todas las soluciones con luz y taquígrafos y poder esclarecer el accidente y para también estar al lado de las víctimas e intentando, lógicamente, resolver la tragedia de la mejor manera posible".

Una actitud que para Martínez es una "gran diferencia" con lo que se pudo ver el pasado verano "en los incendios", donde los responsables acudieron "a rastras", no solamente a comparecer al Parlamento, sino también "a los propios incendios", a lo que ha añadido que se escondieron "dentro de un coche y no hablaron con las víctimas" de los incendios forestales.

"Qué grandísima diferencia la que tenemos unos y otros", ha añadido el también alcalde de Soria, quien se ha dirigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del que ha dicho que "vuelve a esconderse detrás de las tragedias para no hablar del abandono de centros, como el Centro de Investigación del Cáncer o del Parque Tecnológico", así como "del abandono de sus competencias y de sus responsabilidades" en la comunidad.

El líder del PSOE en la Comunidad socialista ha asegurado que los ciudadanos de Castilla y León "no pueden esperar mucho del señor Fernández Mañueco", algo de los que son "conscientes", pero al menos, según Carlos Martínez, se podría "esperar un poquito de empatía con las víctimas y con sus familiares y un poquito de responsabilidad para no echar leña al fuego en un drama nacional que no puede ser utilizado de una forma tan burda".