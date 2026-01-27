Los embalses del Duero ganan 84 hm3 y se encuentran al 56,1%

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

MADRID/VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

Los embalses del Duero han ganado en la última semana 84 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 56,1 por ciento de su capacidad, lo que supone 11,4 puntos menos que hace un año y un 2,5 por ciento por debajo de la media del decenio, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, en la cuenca del Duero se almacenan en la actualidad 4.266 hectómetros, 84 más que la semana anterior (55 por ciento), con lo que la reserva se encuentra al 56,1 por ciento, cuando hace un año el volumen de agua embalsada era de 5,113 hectómetros y se situaba al 67,5 por ciento (11,4 puntos más).

Con respecto a la media de los últimos diez años, la misma se sitúa en 4,456 hm3, lo que representa el 58,6 de la capacidad, 2,5 puntos más que actualmente.

En el conjunto del Estado, la reserva hídrica almacena 33.190 hm3 y están al 59,2 por ciento de su capacidad y en la última semana han ganado 1.135 hm3 o, lo que es lo mismo, el 2 por ciento de la capacidad total actual de los embalses.

En total, todas las cuencas, menos dos, están por encima del 50 por ciento. De hecho, las cuencas internas de Cataluña han pasado del 84,9 por ciento al 90,7 por ciento en cuestión de una semana tras las borrascas 'Ingrid' y 'Joseph', que han dejado intensas lluvias en las comunidad autónoma.

En comparación, los embalses están cinco puntos por encima que en este mismo momento de 2025 --cuando se encontraban al 54,2 por ciento y almacenaban 30.430 hm3-- y 7,3 puntos por arriba que la media de los últimos diez años --cuando tenían un promedio del 51,9 por ciento y almacenaban 29.108 hm3 a estas alturas de enero.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Girona (Aeropuerto), que ha recogido 124,7 litros por metro cuadrado (l/m2). Además, la vertiente atlántica está al 59,2 por ciento y la mediterránea, al 59,1 por ciento.

Por cuencas, el Cantábrico Oriental se encuentra al 82,2 por ciento; el Cantábrico Occidental al 60 por ciento; el Miño-Sil al 62,2 por ciento; Galicia Costa al 75,7 por ciento; las Cuencas internas del País Vasco al 85,7 por ciento; el Duero al 56,1 por ciento; el Tajo al 62 por ciento; el Guadiana al 63,6 por ciento; el Tinto, Odiel y Piedras al 93,4 por ciento; Guadalete-Barbate al 58,2 por ciento; la Cuenca Mediterránea Andaluza al 54,4 por ciento; el Júcar al 53 por ciento; el Ebro al 64,0 por ciento; y las Cuencas internas de Cataluña al 90,7 por ciento. Por debajo del 50 por ciento están el Guadalquivir (49,7 por ciento) y el Segura (27 por ciento).