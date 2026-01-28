Temporal: El 112 ha atendido esta noche más de 170 llamadas y más de cien emergencias en CyL

La Agencia de #ProtecciónCivil y Emergencias ha activado la UME para ayudar en la limpieza y mantenimiento de las vías afectadas por la nieve en la provincia de Soria.112 CYL - Archivo

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha atendido desde las 00.00 horas de este miércoles, 28 de enero, más de 170 llamadas y ha registrado más de cien emergencias relacionadas con las nevadas que afectan a las carreteras de la Comunidad Autónoma.

El 112 ha advertido de una jornada "muy complicada" por la nieve, especialmente en las carreteras y ha aconsejado a los ciudadanos que eviten circular y que extremen la precaución.

"Estamos recibiendo avisos de todas las provincias de Castilla y León por la nieve. Es muy importante que evites circular con el coche si no es necesario y si vas a conducir consulta antes el estado de las carreteras. Si te quedas atrapado por la nieve sigue estas recomendaciones", insiste el 112 en las redes sociales.