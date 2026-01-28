Los transportistas lamentan que temporales como el de hoy evidencian la falta de zonas seguras de estacionamiento

Archivo - Un camión parado en el Puerto de Navacerrada, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid.Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha denunciado que las jornadas como la de este miércoles, en la que hasta 130 carreteras se están viendo afectadas por la nieve, ponen de manifiesto la carencia de zonas de estacionamiento seguras para los profesionales del transporte en España.

El secretario general adjunto de la patronal, Dulsé Díaz, ha manifestado en un comunicado que el sector entiende las restricciones impuestas a la circulación de camiones para garantizar la seguridad, aunque critica esa falta de zonas seguras.

"Esta situación vuelve a poner de manifiesto una carencia que la CETM lleva años denunciando y que es la falta de áreas de estacionamiento adecuadas y seguras para los conductores profesionales. Cuando se producen retenciones prolongadas, se ven obligados a detenerse en lugares no preparados, sin servicios básicos, sin información suficiente y en condiciones muy complicadas", ha argumentado.

Por ello, desde la patronal insisten en que es imprescindible avanzar en la creación de áreas de servicio "suficientes, bien equipadas y seguras" para que los conductores puedan afrontar estas situaciones "con dignidad y seguridad".

"El transporte es un sector esencial y, para que pueda seguir cumpliendo su función, necesita infraestructuras acordes a su importancia", ha concluido Díaz.