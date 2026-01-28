Mañueco pide "muchísima prudencia" y aconseja extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo.Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a los ciudadanos que tengan "muchísima prudencia" ante el temporal de lluvia, viento y nieve que afecta a toda la comunidad autónoma y ha hecho un llamamiento expreso a extremar las precauciones y a evitar desplazamientos innecesarios.

Fernández Mañueco ha realizado esta petición a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' donde se ha hecho eco de los avisos activados por la Aemet para la jornada de este miércoles, 28 de enero.

"Muchísima prudencia, en estos momentos llueve, nieva y sopla fuerte el viento en prácticamente toda Castill y León", ha recordado el presidente de la Junta que ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de la DGT y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.