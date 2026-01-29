La CHD ha emitido 85 partes, nueve de ellos rojos, y ha realizado desembalses "moderados" en cinco embalses

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha emitido ocho partes de avisos hidrológicos por riesgo de inundación y un total de 85 avisos (9 rojos, 11 naranjas y 65 amarillos), que han afectado a 35 estaciones de aforo pertenecientes a 25 cauces distintos, además de que se han realizado desembalses "moderados" en cinco embalses.

Los avisos hidrológicos se han ubicado fundamentalmente en la parte occidental de la cuenca, concretamente en las provincias de Ourense, León, Zamora y Salamanca, con especial "intensidad" en las cuencas de los ríos Támega, Huebra y Cea.

Según ha informado el organismo de cuenca, la tendencia es a la estabilización de la situación hidrológica, con bajadas de caudal en las zonas altas y medias, y subidas en las bajas.

La excepción se da en la zona occidental, donde en las últimas horas se han registrado más precipitaciones.

Además, se espera la llegada de nuevos frentes en los próximos días, y ya en la jornada de hoy jueves habrá precipitaciones más localizadas y de menor intensidad que las anteriores en las zonas montañosas de las provincias de León y Salamanca, y en Ourense, lo que afectaya a la cuenca del río Támega.

Aunque los otros frente que se esperan para mañana viernes no son de "especial intensidad", el efecto acumulativo de las precipitaciones unido al deshielo, hace que se prevean repuntes de caudales en zonas de montaña y aguas abajo de los puntos de control citados.

Además, el paso de un nuevo frente entre el domingo y el lunes supondrá un aumento generalizado de las escorrentías y de la situación hidrológica general.

No obstante, como ha precisado la CHD, los emblases están contribuyendo a laminar o minimizar los efectos de las avenidas ya que hasta el momento se ha producido desembalses de carácter moderado en Compuerto, Castrovido, Pontón Alto, Santa Teresa y Águeda, y todos ellos lejos del umbral que marca el nivel amarillo. El resto de embalses aún están desembalsando mínimos.