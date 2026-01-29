Mañueco respalda la labor de Suárez-Quiñones aunque matiza que “lo importante es el proyecto, no las personas”

El presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco ofrece una rueda de prensa en la sede del PP de Salamanca.David Arranz.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, respaldó hoy la labor del actual líder de los ‘populares’ de la provincia leonesa y consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aunque matizó que “lo importante es el proyecto, no las personas” ,tras conocerse ayer que no encabezará la lista a las Cortes por León de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo.

En declaraciones recogidas por Ical en la sede del PP de Salamanca, ubicada en calle Echegaray, Fernández Mañueco recordó que la elaboración definitiva de las listas corresponde a los comités electorales y que “los consejeros están a disposición del partido, tanto para ir como para no ir”, o bien, “para ir en un número o para ir en el número que le corresponde”.

“Llegará el momento de hablar de consejeros, ahora es el momento de hablar de las personas que tienen que trasladar el mensaje del Partido Popular a todos los ciudadanos de las nueve provincias de Castilla y León”, refirió. No obstante, reafirmó su respaldo a la labor desarrollada por todos los consejeros durante la última legislatura. “Estoy orgulloso de todos ellos y del trabajo que han realizado todos, cada uno en su área y en sus responsabilidades han hecho una gran labor y han formado un gran equipo”, insistió.

El el caso particular de Juan Carlos Suárez-Quiñones recordó que el respaldo a su labor lo demuestra que, en efecto, es consejero de Medio Ambiente y presidente de la Gestora del Partido Popular León. “Ahí está bien a las claras mi compromiso personal con él y también político del partido con él”, matizó en este sentido, instando a esperar al trabajo de los órganos especializados del partido, los representantes electorales, “para desarrollar ya la concreción de todas las personas que van a ir en las listas”.

Por ello, insistió en que esa decisión no le corresponde a él, sino al comité electoral y al propio consejero de Medio Ambiente. “Yo lo que sí puedo decir es que Juan Carlos Suárez-Quiñones ha tenido mi confianza durante todos estos años, especialmente en la última legislatura, por eso sigue siendo consejero de Medio Ambiente. También tiene la confianza del Partido Popular, por eso sigue siendo presidente de la Gestora del PP en la provincia de León”, resumió.

A partir de ahí, insistió en que “lo importante es el proyecto, no las personas”. “Lo importante es el equipo, el mensaje que queremos trasladar de transformación de futuro de nuestra Comunidad Autónoma. Lo he dicho muchas veces: queremos colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir en cuanto políticas públicas de toda España”, concluyó.