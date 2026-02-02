Condenada a dos años la mujer detenida con anfetamina: "Vale que sí, que vale, que me conformo"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Audiencia de Valladolid ha anticipado este lunes la condena de dos años de prisión y multa de 350 euros impuesta a una mujer, cuya identidad responde a las iniciales R.B.A, por un delito de tráfico de drogas cometido en marzo de 2026, fecha en la que fue interceptada por la policía en el interior de una nave en la Avenida de Madrid en posesión de distintas cantidades de anfetamina, MDMA, cannabis y GBL o disolvente industrial que ha empezado a consumirse como droga recreativa.

Aunque el fiscal del caso y la defensa acudían a la sala con el acuerdo ya negociado, consistente en el fallo que a la postre ha sido asumido por la mujer, en un primer momento la encausada, ya sentada de banquillo y ante el tribunal, ha hecho públicas sus dudas y ha planeado entonces la posible suspensión de la vista para que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, que ni siquiera había citado a los testigos, buscara fecha para la celebración del juicio.

Ha sido entonces cuando el presidente del tribunal, en declaraciones recogidas por Europa Press, advertía a la acusada de que en caso de que el juicio se celebrara, una vez elegida la nueva fecha, la pena de dos años asumida ya no seguiría vigente y tendría que enfrentarse a los cuatro años y medio y multa de 1.200 euros que recogía la calificación inicial del acusador público.

Todavía insegura, al final R.B.A. ha decidido mantener el acuerdo previo y evitar jugársela a una carta en un posible juicio. "Vale que sí, que vale, que me conformo", ha espetado la acusada mientras lanzaba una mirada a su letrado defensor, que acto seguido, con el beneplácito del acusador público, ha pedido a la Audiencia Provincial la suspensión de la ejecución de la condena para que su clienta no tenga que entrar en prisión. La decisión se la ha reservado el tribunal sentenciador, una vez analice si la condenada reúne los requisitos por carecer de antecedentes penales.

La detención de R.B.A, de 33 años, se produjo el día 26 de marzo de 2024 cuando se encontraba fuera de una nave situada en la Avenida de Madrid. La mujer, al detectar la presencia policial, entró en la nave y al cerrar la puerta rápidamente a punto estuvo de pillar la mano a uno de los funcionarios.

Una vez dentro de la nave, los agentes observaron a la mujer en una actitud esquiva, se negó a identificarse y a sacar las manos de los bolsillos, en los que ocultaba un envoltorio de plástico anudado con una goma de color naranja en cuyo interior llevaba 1,14 gramos de anfetamina, otro envoltorio anudado con una goma morada con 0,12 gramos de la misma sustancia, una pastilla de color rosa con 0,43 gramos de MDMA, un recipiente circular con 0,12 gramos de resina de cannabis y un frasco con GBL o droga sintética.

Acto seguido, los policías registraron el vehículo utilizado por la mujer y bajo el asiento del copiloto se incautaron de una bolsa autocierre con 5,35 gramos de anfetamina y de un envoltorio de plástico transparente con 0,29 gramos, también de anfetamina, sustancias todas ellas que globalmente estaban valoradas en 456 euros que la acusada, como ha reconocido, pretendía vender a terceras personas.