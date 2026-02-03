Caja Rural de Zamora y la Fundación Eilza firman el convenio de colaboración con vistas a la organización de la tercera edición de Fromago

Firma del convenio entre la Eilza y Caja Rural de Zamora para Fromago 2026.María Lorenzo

Caja Rural de Zamora y la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas suscribieron hoy el acuerdo de colaboración para la organización de la III Feria Internacional del Queso ‘Fromago Cheese Experience’, que se celebrará del 17 al 20 del próximo mes de septiembre.

“Fromago ha sido un éxito rotundo y ha puesto a Zamora en el mapa mundial. Creo que es una situación de referencia muy importante para la provincia”, subrayó el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, quien felicitó a la presidenta de la Fundación Eilza, Sara Fregeneda, por su “predisposición y entrega” al proyecto. “Es algo que debemos fomentar en la medida de las posibilidades que tengamos todas las empresas zamoranas y, desde luego, la Caja Rural”, recalcó.

“El sector lácteo de Zamora es absolutamente fundamental y determinante. Y esta puesta en escena contribuye, precisamente, a poner en valor el sector lácteo y, con esta feria y con la Escuela, en sí, creo que acreditamos que en Zamora se pueden hacer cosas importantes”, añadió.

Promotores de proyectos

Cipriano García consideró que el desarrollo del proyecto “debe ser un ejemplo para poder continuar y evitar el conformismo” y apostilló: “Debemos tener como referencia esta iniciativa, no solo por lo que proyecta, sino también por lo que nos acredita como posibles promotores de proyectos en otros ámbitos”.

En este contexto, afirmó que Zamora “tiene que cambiar” y que “tenemos que tener ilusiones e iniciativas” como la de la Feria Internacional del Queso. “Este proyecto acredita las posibilidades que aquí se tienen de posibles desarrollos y de intervenciones positivas en el futuro”, indicó.

“Estamos encantados de participar en el proyecto que, como todo mundo sabe, nació de Zamora 10, en su momento. Creo que fue una de las iniciativas más representativas de aquella iniciativa y una fórmula para poner en valor posibles desarrollos en esta provincia”, insistió.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Eilza, Sara Fregeneda, valoró el apoyo brindado por la cooperativa de crédito, que “se suma, sin dudarlo”, al proyecto de Fromago y que “colabora de continuo” con el Patronato de la Eilza y “todos” los proyectos.

“El proyecto de Fromago no podría salir adelante sin todo el equipo, no muy grande, pero sí con muchas ganas, que está detrás de la Escuela y que impulsa la Escuela y Fromago. Esperamos hacer muchas actividades, que la Feria sea un éxito de nuevo, si lo permite el tiempo, que es lo único que no vamos a poder controlar”, deseó.

“Poder desarrollar la Escuela, promocionar el sector lácteo y el sector quesero, que tiene mucho potencial, que hay mucho negocio detrás, toda la parte de agricultura y de ganadería de Zamora y de toda Castilla y León, que necesita ese apoyo y esa visibilidad y el impulso a la formación, dar a conocer el mundo del queso y sus posibilidades”, enumeró.

Difusión

La Fundación Eilza avanza en los preparativos de Fromago, a través del canal de difusión de WhatsApp lanzado hace menos de un mes, en el que se indican las novedades. “Se han lanzado ya los concursos de ‘Mejor tabla de quesos’ y ‘Mejor fromelier’ y este año lanzamos la novedad de la ‘Mejor tarta de queso’. Ahora están de moda y hace dos años hubo un estand con tartas de queso”, precisó Sara Fregeneda.

“Este año ya tenemos bastantes más confirmados, que estarán presentes en Fromago. Animamos a todas las personas que les guste el queso a apuntarse a esos concursos, que queremos mucha más participación y mucha más visibilidad”, invitó.

Asimismo, la presidenta de la Fundación Eilza comentó que “se acaba este mes” el plazo con la cuota reducida, por lo que “ha subido mucho” el número de inscripciones. “Estamos cerrando, también con más comunidades, provincias y diputaciones de toda España que quieren venir. Ahora empezamos la fase crítica de ir avanzando y cerrando todo. Tenemos confirmado y pagado el 70 por ciento y reservado, el 15 por ciento. Esa parte va muy bien. Han subido mucho las inscripciones y el interés por la feria”, concluyó.