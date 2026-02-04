Los embalses del Duero ganan ocho puntos en una semana, aunque siguen por debajo del nivel de hace un año

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León.Fernando Otero - Europa Press - Archivo

Los embalses del Duero han ganado en la última semana 627 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 64,4 por ciento de su capacidad, lo que supone ocho puntos más que hace una semana pero ocho puntos menos que hace un año, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, en la cuenca del Duero se almacenan en la actualidad 4.893 hectómetros, 627 más que la semana anterior, con lo que la reserva se encuentra al 64,4 por ciento, cuando hace un año el volumen de agua embalsada era de 5.510 hectómetros y se situaba al 72,5 por ciento (8,1 puntos más).

Con respecto a la media de los últimos diez años, la misma se sitúa en 4.565 hm3, lo que representa el 60 por ciento de la capacidad, 4,4 puntos menso que actualmente.

En el total estaral, la reserva hídrica almacena 37.706 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 67,3% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante la última semana los embalses han ganado 4.516 hm3, o lo que es lo mismo, el 8,1% de su capacidad.

En comparación, la semana pasada estaban al 57,2% --8,1 puntos por debajo-- y almacenaban 37.706 hm3. Transición Ecológica informa que la reserva de uso consuntivo --humano-- está al 64,71% con 25.106 l/m2, mientras que la de uso hidroeléctrico se encuentra al 73,06% con 12.600 l/m2.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península por la borrasca de gran impacto 'Kristin', nombrada el pasado 27 de enero. La máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto) donde se han recogido 206,4 litros por metro cuadrado (l/m2).

Todas las cuencas están por encima del 50% excepto el Segura, que sigue a la cola al 31,1% de su capacidad. Superan el 90% Tinto, Odiel y Piedras (94,8%); Cuencas internas del País Vasco (90,5%); y las Cuencas internas de Cataluña (91,6%). Sobrepasan el 80% el Cantábrico Oriental (84,9%); el Cantábrico Occidental (82%); y Galicia Costa (84,6%).

Por lo demás, el Miño-Sil está al 78,1%; el Duero al 64,4%; el Tajo al 71,4%; el Guadiana al 71,4%; Guadalete-Barbate al 69%; el Guadalquivir 59,1%; la Cuenca Mediterránea Andaluza al 58,7%; el Júcar al 54,4% y el Ebro al 68,8%.