Fúster aplaza comunicar la decisión del candidato Vox en CyL hasta concluir las elecciones en Aragón

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha eludido referirse este lunes a la decisión sobre el candidato del partido a las elecciones de Castilla y León y ha manifestado su intención de avanzar "partido a partido", es decir, cuando concluyan las elecciones el próximo domingo en Aragón.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Nacional de Vox, Fúster ha señalado sobre el candidato en la Comunidad que esa decisión le corresponde al Comité Ejecutivo Nacional. "Nosotros tenemos esta técnica cholista de partido a partido, de elección a elección. Es decir, terminamos una (la elección de Aragón) y nos metemos con la otra", ha finalizado sobre este asunto y pese a que la fecha límite para la presentación de candidaturas es el lunes 9 de febrero.

No obstante, sobre otros temas, Fúster ha defendido que el río Ebro es "un bien y recurso nacional" y ha apostado por realizar "las obras necesarias" para interconectar las cuencas de los ríos españoles para que su agua "no se despilfarre" y pueda "regar en el resto de España", con lo que ha respondido a las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, en contra de un hipotético trasvase del Ebro.

Sobre la campaña electoral en Aragón y ante posibles pactos postelectorales con el PP si este partido no lograr la mayoría absoluta, el dirigente de Vox ha afirmado que experiencias anteriores le han demostrado que "los papeles con el Partido Popular son papel mojado".

"Ahora es cuestión de salir, dar la cara y decir no al pacto verde, al pacto migratorio a esta inmigración ilegal y desordenada. Y que voy a restringir las subvenciones a sindicatos, chiringuitos y también a los ONGs que colaboran con el tráfico de personas ilegales. Todo eso es lo que hemos conseguido, o sea, en eso trabajamos. En eso trabajamos para que el PP lo diga en voz alta", ha subrayado.

Además, Fúster ha añadido que decir esto en voz alta "es mucho más perfecto todavía que si lo ponen en un papel, porque ya tenemos la experiencia de saber que los papeles para el PP no suponen nada". "Que miren a Valencia, a Murcia, que miren allí en Baleares en alguna medida, que mire el señor Azcón lo que nosotros queremos. Pero está más preocupado en otras cosas ahora mismo que en mirar por el futuro de los aragoneses", ha apostillado.

Sobre la posible competencia electoral aragonesa de la candidatura el partido comandado por Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF), el portavoz de Vox ha señalado que "no han dedicado ni medio minuto" a hablar sobre este tema.

"Nosotros entendemos dónde estamos, qué debemos decir y hacer. Tenemos la misma impresión que en Extremadura: una gran participación de los aragoneses en todos nuestros actos. Santiago Abascal anuncia canutazo a medios y se concentran 300 personas. Hay un cambio, se palpa, se percibe. Estamos reventando los actos electorales. La percepción es que aquí hay algo. Y los demás partidos, que compitan", ha esgrimido, sumando además un gran aumento de afiliados en la región.