Dimiten cuatro de los seis miembros de la gestora de Vox en Ávila por desacuerdos con las listas

El presidente de la gestora provincial de Vox en Ávila, David Castrejón, ha dimitido de su cargo junto con tres miembros más de los seis que formaban este órgano de dirección, al no estar de acuerdo la elaboración de las listas de la provincia para las Cortes de cara a las elecciones de Castilla y León que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

Según ha podido saber Europa Press por fuentes del partido, la propia ejecutiva se habría puesto como la primera opción en la lista de procuradores y, al haberse introducido finalmente el nombre del actual procurador de Ávila, José Antonio Palomo, como cabeza de la misma, la ejecutiva habría mostrado su disconformidad por lo que han presentado su dimisión.

Castrejón ocupaba el puesto de presidente de la gestora provincial de Vox en Ávila desde el pasado mes de octubre, momento en el que el anterior presidente de la gestora, Juan Saborido, abandonó la misa.

Desde el partido, según las mismas fuentes, ya se está trabajando en crear una nueva gestora "cuanto antes", a ser posible antes de finalizar esta semana, si bien se asegura que la listas no cambiarán.