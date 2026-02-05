María Pardo cesa a petición propia como directora general de Vivienda tras ser designada como cabeza de lista del PP por Valladolid

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La hasta hoy directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, cesó a petición propia de su cargo tras ser designada por el presidente del PP y del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, como cabeza de lista de los ‘populares’ por Valladolid para las elecciones autonómicas del 15 de marzo, según comunicó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Sus competencias las asume a partir de ahora el secretario genera de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ángel Merinero, hasta la toma de posesión del siguiente Ejecutivo que salga de los próximos comicios.

Pardo es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid y doctora Cum Laude con premio extraordinario de Doctorado. Especialista en derecho urbanístico y gestión pública, es directora General de Vivienda desde 2019. Anteriormente ocupó diversos altos cargos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Además, ha impartido docencia en cursos de doctorado y de postgrado en universidades españolas y extranjeras y ha sido conferenciante en múltiples congresos científicos tanto nacionales como internacionales. También es autora de monografías y artículos en revistas científicas sobre urbanismo, medioambiente y derecho sancionador. Ha formado parte de varios proyectos de investigación financiados por organismos públicos nacionales y europeos; ha colaborado y dirigido la redacción de textos legislativos y es autora de más de medio centenar de dictámenes e informes jurídicos para ayuntamientos, empresas públicas y privadas y colegios profesionales.