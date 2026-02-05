María Pardo cesa a petición propia como directora general de Vivienda tras ser designada como cabeza de lista del PP por Valladolid
Sus competencias las asume el secretario genera de la Consejería de Medio Ambiente hasta la toma de posesión del siguiente Ejecutivo
La hasta hoy directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, cesó a petición propia de su cargo tras ser designada por el presidente del PP y del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, como cabeza de lista de los ‘populares’ por Valladolid para las elecciones autonómicas del 15 de marzo, según comunicó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, tras la celebración del Consejo de Gobierno.
Sus competencias las asume a partir de ahora el secretario genera de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ángel Merinero, hasta la toma de posesión del siguiente Ejecutivo que salga de los próximos comicios.
Pardo es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid y doctora Cum Laude con premio extraordinario de Doctorado. Especialista en derecho urbanístico y gestión pública, es directora General de Vivienda desde 2019. Anteriormente ocupó diversos altos cargos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Además, ha impartido docencia en cursos de doctorado y de postgrado en universidades españolas y extranjeras y ha sido conferenciante en múltiples congresos científicos tanto nacionales como internacionales. También es autora de monografías y artículos en revistas científicas sobre urbanismo, medioambiente y derecho sancionador. Ha formado parte de varios proyectos de investigación financiados por organismos públicos nacionales y europeos; ha colaborado y dirigido la redacción de textos legislativos y es autora de más de medio centenar de dictámenes e informes jurídicos para ayuntamientos, empresas públicas y privadas y colegios profesionales.