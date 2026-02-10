Recuperado un camión sustraído en Zamora con más de 11.000 de latas de atún robadas de un remolque

Publicado por Europa Press Zamora Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha logrado recuperar un camión que había sido sustraído en Zamora y que contenía un total de 11.262 latas de atún en aceite y vegetal de distintos pesos que habían sido robadas en este caso días antes del interior del remolque de un transporte de mercancías.

Según ha informado la Guardia Civil, la recuperación del vehículo y de la comida ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana tras la llamada de una persona que alertó de la presencia de un vehículo sospechoso que estaba estacionado en un área de servicio de la gasolinera en la A-66 de Granja de Moreruela (Zamora).

A la llegada de los agentes localizaron el vehículo, un camión isotermo sustraído en Zamora capital y la mercancía que había en su interior y que había sido robada días antes del interior del remolque de un transporte de mercancías cuando estaba estacionado.

Posteriormente se informó de lo sucedido tanto al titular del camión recuperado, que no tenía conocimiento de la sustracción de su vehículo, como al propietario de la mercancía sustraída para que recogiese sus bienes.

En el interior del camión isotermo había "numerosas" cajas con latas de atún en aceite y al natural, y el robo había sido denunciado el 28 de enero cuando al camión que las transportaba le rajaron la lona y se hicieron con la mercancía. En total, se recuperaron 11.262 latas que fueron entregados a sus legítimos propietarios.

Las diligencias y la investigación son entregadas al Juzgado de Guardia correspondiente.