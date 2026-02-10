Mañueco: "Vox dejó el trabajo a medias y cuando vinieron mal dadas salieron corriendo del Gobierno"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. en la imagen junto a los ganadores de las elecciones en Aragón y Extremadura, Jorge Ascón y María GuardiolaJuan Lázaro

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que su experiencia de gobierno en coalición con Vox durante dos años y medio fue “útil” aunque consideró que dejó el trabajo “a medias”. “Cuando vinieron mal dadas, por ejemplo en agricultura y ganadería, salieron corriendo del Ejecutivo autonómico. Tiraron la toalla y dejaron a todo el mundo, y especialmente a los votantes de Vox, tirado”, sentenció.

En una entrevista en La Brújula de Onda Cero, consideró que la “falta de institucionalidad" en Vox y la forma en que la formación tomaba decisiones desde Madrid fueron los principales obstáculos para una convivencia fluida en el gobierno. "Somos dos formaciones absolutamente distintas. Partido Popular, con sus principios y valores, y Vox, con sus principios y su forma de actuar. Somos diferentes", aseveró. En ese sentido, precisó que el PP apuesta por los servicios públicos y una política económica que fomente el crecimiento y el empleo.

Tras reivindicar la gestión de su Ejecutivo, el empleo récord en la Comunidad y los servicios públicos, Fernández Mañueco dejó claro que su aspiración para las elecciones del 15 de marzo es lograr un gobierno en solitario, sin necesidad de pactar con Vox. "Salgo a ganar y quiero conseguir un gobierno en solitario. Tengo la experiencia de gobiernos en coalición y otros en solitario y cuando hemos estado solos ha funcionado mejor por que fuimos más eficaces y hemos conseguido muchas más cosas para las personas de Castilla y León”, reiteró.

Fue entonces cuando recordó que la Comunidad tiene el mejor sistema educativo de España, uno de los mejores sistemas de servicios sociales y dependencia y el segundo mejor sistema sanitario valorado. "Tenemos que hablar de eso y de apoyar a los agricultores y ganaderos cuando ha habido sequía. Ahí hemos estado respaldándolos cuando ha habido la enfermedad hemorrágica episódica, que fue muy dura en la ganadería del vacuno. También les dimos ayudas cuando han venido otro tipo de enfermedades o cuando han necesitado un respaldo económico mayor", precisó.

En todo caso, señaló que cualquier futuro acuerdo con Vox dependerá de que la formación cumpla con las responsabilidades asumidas. "Nosotros tomamos las decisiones desde Castilla y León. Formamos parte de un partido nacional como es el Partido Popular, con un presidente que es Alberto Núñez Feijóo. Pero las decisiones que afectan a Castilla y León las tomamos en Castilla y León. No se toman desde otros lugares", insistió.

Mañueco apostó, según recogió la Agencia Ical, por que la campaña se centre en Castilla y León, no en el “ruido nacional". "Las elecciones de Castilla y León van de aquí y cuando digo de aquí me refiero que van de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. De los 2248 ayuntamientos de Castilla y León”, añadió.

Financiación autonómica

El presidente de la Junta aprovechó su entrevista con Rafa Latorre para criticar el modelo de financiación autonómica de Pedro Sánchez, que considera un "agravio" y un “ataque” para Castilla y León. "Tenemos el 20 por ciento del territorio, tenemos el cinco por ciento de la población y no podemos tener el 1,29 por ciento de los fondos nuevos que se van a destinar al modelo de financiación autonómica. Hay alguien que está atacando a sabiendas a Castilla y León y eso es gravísimo. Y ahí vamos a defender nuestros intereses con uñas y dientes", concluyó.