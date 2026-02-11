Un millar de delegados de CCOO se manifiesta para exigir a la Junta mejores servicios públicos, una vivienda accesible y políticas frente a los desequilibrios territoriales

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, junto a la secretaria general de CCOO CyL, Ana Fernández de los Muros se concentran en las puertas de la Junta tras una asamblea para delegados celebrada en la Feria de Muestras. En la imagen entregan una propuesta contra la gestión de incendios en el registro de la consejería de Medio Ambiente.Eduardo Margareto

CCOO en Castilla y León congregó hoy a un millar de delegados sindicales de toda la Comunidad, en una asamblea en la Feria de Muestras de Valladolid, para posteriormente manifestarse frente a la sede de la Consejería de Medio Ambiente para exigir mejores servicios públicos, una vivienda digna y accesible y políticas integrales frente a los desequilibrios territoriales para lograr frenar la despoblación.

Así lo explicaron el secretario general del sindicato, Unai Sordo, y la secretaria autonómica, Ana Fernández de los Muros, que encabezaron la protesta en una jornada marcada por la lluvia, detrás de una pancarta en la que se podía leer ‘+servicios públicos +vivienda -despoblación’. Además, entregaron en la Consejería su propuesta para que se ponga en marcha un operativo de lucha contra los incendios cien por cien público, como explicó la dirigente regional y recoge Ical.

Unai Sordo constató que la manifestación de hoy se enmarca dentro de un proceso de movilización que la organización sindical está llevando en toda España y que va a sacar a la calle del orden de 25.000 delegados a lo largo y ancho del país, de sus 17 comunidades autónomas y sus dos ciudades autónomas.

Sordo afirmó que el “gran objetivo” en este momento de CCOO es “trasladar el crecimiento económico que se está produciendo en España a los bolsillos de todas las familias” y aunque reconoció que los salarios medios están subiendo y “lo van a seguir haciendo por encima de la inflación” con los mínimos creciendo gracias al alza del SMI, se está produciendo una distribución “irregular”. Así, denunció que hay once millones de personas en España “cuyos salarios están estancados” y su reto es que se produzca una subida de las retribuciones en los próximos tres años de hasta el siete por cieno en cada uno de los ejercicios.

Asimismo, apeló a “acotar las subidas de algunos precios”, porque aunque los sueldos suban lo hacen, dijo, en mejor medida que la vivienda y de algunos productos básicos, lo que se suma a algunos déficit de bienes públicos.

Así, el líder obrero denunció que la vivienda es “un grandísimo problema en España”, porque el incremento de los precios de las hipotecas y los alquileres “hace que millones de personas tengan problemas para llegar a fin de mes o no se puedan independizar”. “Hablo de personas, sobre todo jóvenes”, dijo, para proponer un “gran acuerdo interinstitucional” que impulse un parque de vivienda pública en España que garantice precios asequibles para toda la población.

En este contexto, razonó que las comunidades autónomas “no se pueden seguir poniendo de perfil” y criticó que “es manifiestamente insuficiente la política” de las comunidades “en general” y “de las derechas en particular” en materia de vivienda.

Asimismo, manifestó que “luego hace falta reforzar los servicios públicos” porque “otro gran agujero que tienen los bolsillos de las familias españolas tiene que ver con que el gasto en formación profesional, en universidades y en gastos sanitarios, que se ha duplicado en los últimos años”. Una situación, dijo, que refleja “una voluntad política de privatización parcial de estos servicios públicos”, para denunciar que “hay una trampa en la bajada de impuestos que lo que pretende es que los bolsillos de los ciudadanos terminen en las cuentas de resultados de las empresas que utilizan la formación profesional, la universidad o la sanidad como nicho de negocio”.

Así, sentenció que “reforzar los servicios públicos es absolutamente necesario para ala cohesión social, pero también por el bienestar económico de las familias en nuestro país”.

Cambio climático

Por último, dentro de ese “refuerzo” de los servicios públicos, apeló a que es “absolutamente necesario mejorar las dotaciones para hacer frente a cuestiones como los incendios, como las inundaciones o como todo lo que tiene que ver con las consecuencias del cambio climático”. “Lo que está pasando en España no es ninguna casualidad. La proliferación de episodios extremos respecto a las lluvias, las inundaciones, las borrascas o los incendios tiene que ver con las consecuencias de la modificación de la temperatura que se está dando en el mundo”, dijo.

En este contexto, apostó por “hacer dos cosas” y puso en primer lugar “sacar a los negacionistas de las instituciones. “Si seguimos dando cobertura a las extremas derechas en las instituciones, solo se va a agravar el problema del cambio climático y sus efectos sobre la ciudadanía, sobre las cosechas, sobre los agricultores y sobre todo”.

Sordo apuntó en segundo lugar, a “reforzar los servicios públicos de extinción, de cuidados de montes o de protección civil. En definitiva, ser conscientes de las consecuencias que tiene la emergencia climática para la población”, cerró.