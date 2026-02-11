Mañueco pide más "planificación" a la CHD en los desembales y que actúe de forma "menos precipitada" para evitar inundaciones

El Presidente de la Junta y candidato a la reeleccion, Alfonso Fernández Mañueco, junto al rio Ucero en El Burgo de Osma.Concha Ortega

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó hoy a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) una “planificación con más tiempo” de los desembalses y que actúe de una manera “menos precipitada” para evitar inundaciones, una vez que las presas comiencen a liberar agua, porque conlleva un aumento del nivel y caudal de los ríos de la cuenca, según recogió Ical.

Fernández Mañueco, que visitó El Burgo de Osma (Soria) como candidato del PP, avanzó que en los próximos días se producirá un episodio de deshielo, por lo que aprovechó para pedir a la población “mucha precaución”, especialmente en las zonas “habitualmente inundables”, así como que sigan las indicaciones de Protección Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

En ese sentido, el presidente de la Junta prometió que estarán “muy pendientes" de los municipios afectados por las inundaciones, para una vez acaben las lluvias, deshielos y los desembales, colaborar con los propios ayuntamientos en la limpieza de las calles, con el fin de recuperar la normalidad “lo antes posible”.

Asimismo, sostuvo que se ha decreto de momento el nivel dos del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl) en la provincia de Soria y se ha reunido el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) ante las crecidas del Duero en municipios como Garray o Salduero, donde señaló suele haber inundaciones. De hecho indicó que se han tenido que llevar a cabo “alguna evacuación” de viviendas afectadas.

También, el presidente se refirió a la situación de la provincia de León y Segovia, donde también está activado el nivel dos del Plan Inuncyl, y en el resto el uno por una cuestión “preventiva”. Además, aclaró, están “pendientes” de la situación de los puentes en Soria, pero indicó que es una “responsabilidad” del Gobierno, por lo que le han pedido “información”. En principió, aclaró, les han trasladado que no presentan problemas y que ante el “menor riesgo”, actuarán “de manera inmediata”.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo autonómico, que estuvo acompañado por la consejera de Educación, Rocío Lucas, candidata del PP por Soria, reconoció que se están produciendo “cortes puntuales” en las carreteras por la inundación de la calzada, pero destacó que la Guardia Civil actúa de inmediato. “Hay normalidad”, concluyó.