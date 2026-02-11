Palencia acoge el lanzamiento del proyecto europeo SPACE para fomentar la convivencia y la diversidad en barrios urbanos.Ayuntamiento de Palencia

La ciudad de Palencia fue hoy el escenario del inicio del proyecto europeo SPACE, una iniciativa financiada por la Comisión Europea que busca fortalecer la integración social y el desarrollo comunitario en barrios urbanos a través de la participación ciudadana, con especial atención a la diversidad étnica y racial en un programa que se extenderá durante dos años.

El objetivo principal del proyecto es mejorar la convivencia en barrios diversos mediante metodologías de cocreación, estrategias de prevención de conflictos y procesos colaborativos. Los destinatarios clave son jóvenes, mujeres, responsables políticos y asociaciones de migrantes. Para lograrlo, SPACE trabajará sobre cuatro líneas estratégicas: desarrollo comunitario participativo, aprendizaje mutuo en prevención de conflictos, impacto social y comunicación.

El proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Palencia y cuenta con la participación de cinco ciudades europeas: Palencia (España), Oulu (Finlandia), Graz (Austria), el condado de Botosani (Rumanía) y Milán (Italia), junto con instituciones como el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), el Centro Europeo de Formación e Investigación en Derechos Humanos y Democracia (ETC Graz-Austria) y la consultoría social Cidalia. Esta red internacional asegura la replicabilidad de las buenas prácticas en otros contextos urbanos europeos.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, destacó la relevancia de que la ciudad lidere un proyecto que combina formación, convivencia y prevención de delitos de odio. “A través de experiencias piloto y proyectos coparticipativos de los países que forman parte de SPACE, intentaremos exportar lo que funciona en Palencia y aprender de lo que se realiza en otras ciudades europeas”, explicó en declaraciones recogidas por Ical.

El Dr. Klaus Starl, del Centro Unesco para la Promoción de los Derechos Humanos a Nivel Local y Regional, subrayó la importancia de traducir los derechos humanos internacionales a la práctica local. “Se trata de prevenir la violencia de género, promover la cooperación, la solidaridad, la participación en la sociedad y la igualdad y acercar los derechos humanos a los barrios y a todos sus vecinos, sin importar su origen”, señaló.

Por su parte, el jefe de la Policía Local de Palencia, David Carretero, resaltó el papel innovador de la unidad de agentes tutores en el proyecto. “Nuestra experiencia en intervención con menores, gestión de ayudas a víctimas de violencia de género y trabajo comunitario ha despertado el interés de otras ciudades europeas. Vamos a exportar estas buenas prácticas y, al mismo tiempo, aprender de los métodos que ellos aplican en sus barrios”, indicó.

Finalmente, el delegado del Área de Tráfico, Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, Antonio Casas, añadió que la cercanía de las administraciones locales a la vida de los barrios es clave para la eficacia de este tipo de iniciativas. “Aunque no exista policía local en otros países, son las administraciones locales las que mejor conocen los problemas cotidianos y las que pueden replicar las iniciativas que funcionan en Palencia”, afirmó.

La jornada inaugural contó con la conferencia ‘Barrios, diversidad y valores europeos’, a cargo del Dr. Klaus Starl, y una mesa redonda sobre ‘Diversidad y convivencia en barrios en las ciudades europeas’, en la que participaron representantes de Palencia, Milán, Oulu y el condado de Botosani, moderada por Nuria Lores de Cidalia.

A lo largo de los próximos dos años, el proyecto SPACE desarrollará actividades como mesas redondas intergeneracionales, formación para agentes tutores, intercambios juveniles, seminarios web y eventos con autoridades políticas y sociales, en los que se abordará la prevención de la violencia de género y la lucha contra la discriminación y el racismo. Con ello, el proyecto busca generar un impacto social duradero y promover la inclusión y el respeto por la diversidad en todas las ciudades participantes.