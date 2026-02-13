Fúster defiende que Vox es “un partido para gobernar” y no "para ser comparsas, muletas o para dejar que gobiernen otros”

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, acompañado de el número 1 a las Cortes, Iñaki Sicilia, y la número 2, Marta Alegría, atiende a los medios de comunicación con motivo de su visita la ciudad de Burgos.Ricardo Ordóñez

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, defendió hoy en Burgos que Vox es “un partido político para gobernar” y que “no han venido en ningún caso para ser comparsas, muletas o para dejar que gobiernen otros”. Así, aseguró que la aspiración en estas elecciones autonómicas en Castilla y León del 15 de marzo es “más Vox” porque aseveró que “están en condiciones de ofrecerles a los castellanos y leoneses más Vox y un mejor Vox”, respondiendo de esta forma a si volverían a entrar o no en el Gobierno regional tras la coalición Vox-PP que acabó rompiéndose al inicio de la pasada legislatura.

“Es lo mismo que hemos visto en Extremadura y en Aragón”, relató, si bien precisó que en Castilla y León “se parte de un techo muy alto, que ese fue un gran trabajo, además con el lema de campaña más perfecto que nosotros hemos hecho jamás que fue ‘Siembra’”. “Se hizo un gran trabajo y alcanzamos un porcentaje de voto muy importante, no es lo mismo que en otras comunidades que estábamos más bajo”, apostilló.

Fúster defendió que Vox es “un partido político para gobernar” y que “no han venido en ningún caso para ser comparsas, muletas o para dejar que gobiernen otros”. “Nosotros queremos gobernar, pero con buena gente, con responsabilidades, con presupuesto y una orientación política clara”, enfatizó.

Asimismo, manifestó que esta formación política quiere llevar a cabo “las políticas que sabemos que son buenas” y que “algún otro partido sabe perfectamente que son buenas”. “Si quieren salir de las políticas de la izquierda, ahí estará Vox”, exclamó, al tiempo que recordó que “cuando Vox salió del Gobierno, el señor Mañueco se puso otra vez de estupendo socialdemócrata” y apuntó que “si quieren seguir con las políticas socialistas podrán tener los votos del PSOE”.

En este sentido, se refirió a que las “exigencias” que marcará Vox al PP en el supuesto de que se den los resultados electorales serán “las mismas” que en Valencia, Murcia, Extremadura y Aragón: “Un gran cambio de política” que, según expuso, “tiene que ser para renunciar, denunciar y oponerse completamente al Pacto Verde”. “A España lo está arruinando un pacto que no ha sido firmado aquí, sino que ha sido firmado por el bipartidismo este, que es una alianza indestructible en Bruselas”, apostilló.

Otras líneas rojas, dijo, será “una apuesta decidida por frenar la inmigración ilegal, tantas veces incompatible, y que en tantas ocasiones perjudica la seguridad de los españoles”, así como “pedir la prioridad nacional” y poner en marcha políticas de vivienda para “conseguir que los jóvenes no se vayan”.

Acompañado por presidente de Vox en Burgos y cabeza de lista por esta provincia, Iñaki Sicilia, y por la numero dos Marta Alegría, el dirigente nacional atendió a los medios de comunicación con motivo de su visita la ciudad de Burgos. En este marco, criticó el tratado de Mercosur y defendió la “soberanía alimentaria” como una “cuestión estratégica de país”. “No podemos predecir que España dependa de terceros países en algo tan esencial como la alimentación. Lo vimos durante la pandemia, lo han visto durante la crisis energética, lo que significa depender del exterior”, espetó.

Se Acabó la Fiesta

Asimismo, preguntado por la candidatura de Se Acabó la Fiesta (SALF), que se presenta a las elecciones autonómicas de Castilla y León, respondió que “no les importa absolutamente nada” y que “celebran que la sociedad se organice a través de partidos políticos, que al final solamente son herramientas para la participación de los españoles”.

La candidata de SALF a la Presidencia de la Junta es la abogada Lucía Echevarrieta, presidenta de la Agrupación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Burgos, que se presenta por la provincia en una lista en la que también figura la procuradora no adscrita Ana Rosa Hernando, antes en la candidatura de Vox.

Así, sostuvo que su responsabilidad es “tratar de conseguir los mayores votos posibles”, pero matizó que para la formación liderada por Santiago Abascal “un voto es un contrato”. “No es un voto que ya tenemos cautivo. No, nosotros pedimos a la gente que nos vote, sabiendo que van a firmar con nosotros un contrato que va a ser irrompible”, afirmó.

“Nosotros vamos a defenderlo los días siguientes y lo que dijimos en campaña lo vamos a cumplir sí o sí. Si alguien pacta con nosotros cumplirlo, y luego si quiere salir de ese acuerdo que nos quiere traicionar, entonces, nosotros saldremos de los gobiernos, no hay ningún problema”, manifestó, si bien insistió en que “cualquier cualquier partido es bienvenido si es una herramienta útil al servicio de los ciudadanos”.