La lluvia no empaña un multitudinario Campanazo del Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo

Miles de personas celebran el comienzo del Carnaval del Toro con el tradicional 'El Campanazo' en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

La concatenación de borrascas de las últimas semanas deparó hoy un Campanazo del Carnaval del Toro pasado por agua en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, aunque la lluvia no empañó las ganas de fiesta de miles de mirobrigenses y visitantes que desbordaron un evento multitudinario en la plaza Mayor de Miróbriga, ya ‘disfrazada’ de coso taurino, ataviados con pañoletas y bajo el vuelo de los tradicionales globos que dieron color al cielo.

Por delante cuatro días de fiesta y actividad que, como cada año, tendrán en los eventos taurinos el plato fuerte. Sin ir más lejos, tras el Campanazo, suelta de mansos por el recorrido de los encierros a la espera de la cape nocturna, prevista para pasada la medianoche con dos toros de la placentina ganadería de Antonio López Gibaja,

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal será el escenario, un año más, del pregón del Carnaval del Toro que, en esta edición, estará protagonizado por el popular matador de toros Alejandro Talavante.