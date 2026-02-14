Un total de 1.300 estudiantes participa en el programa de emprendimiento 'Empresa familiar en las aulas'

Un total de 1.300 estudiantes de CyL participa en el programa de emprendimiento 'Empresa familiar en las aulas'.JCYL

La Junta y la asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ponen en marcha un curso más el programa 'Empresa Familiar en las aulas' que, en este curso, llega a su octava edición y alcanzará a cerca de 1.300 estudiantes de una treintena de centros educativos de la Comunidad para fomentar el emprendimiento.

En esta ocasión, la iniciativa estará destina a estudiantes de sexto de Educación Primaria, tercero y cuarto de Secundaria y Bachillerato, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A través de su desarrollo en una treintena de centros educativos, las empresas participantes darán a conocer el papel y la aportación de la empresa familiar a la sociedad.

El programa se articula a través de charlas impartidas en los centros educativos por miembros de las empresas, que comparten con el alumnado su experiencia y trayectoria, así como la relevancia de valores como el arraigo, el compromiso, el esfuerzo y la continuidad.

Posteriormente, los estudiantes visitan las instalaciones de las compañías, lo que les permite conocer de primera mano su funcionamiento, los distintos perfiles profesionales que las integran.

La iniciativa dio comienzo en diciembre y continúa en distintos centros educativos de toda la Comunidad. A través de charlas, coloquios y visitas a empresas, los estudiantes pueden conocer de primera mano compañías como Cascajares, Cárnicas Iglesias, Zaldi, Naturpellet, Prosol, Gestoría Mays, Castilla Termal y Comercial ULSA. En esta octava edición también participan Aciturri, Florbú e Hiperbaric (Burgos); Tecoi, Cecinas Pablo e Hijolusa (León); Medgón, Tamarraf y Grupo Palausa (Palencia); Jamones Blázquez (Salamanca); Grupo Tejedor Lázaro y El Campo (Segovia); Yllera Bodegas & Viñedos, Aguambiente, ESI Escuela Superior de Diseño, Emilio Esteban, Bodega José Pariente y Audiotec (Valladolid), y Moralejo Selección (Zamora).