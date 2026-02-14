Herido grave por una cornada en el muslo en el festival del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

Herido grave por asta de toro durante la capea celebrada en la tarde de este sábado en el marco del Carnaval del Toro, en Ciudad Rodrigo (Salamanca).Vicente

Un varón de 47 años, natural de Cáceres, resultó hoy herido grave tras recibir una cornada en el muslo durante la capea posterior al festival taurino celebrado en la tarde de este sábado en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. El incidente tuvo lugar a las 20.15 horas y, tras una primera intervención en la enfermería de la plaza de toros mirobrigense, el herido tuvo que ser evacuado al Hospital de Salamanca.

Se trata de una de las 19 intervenciones realizadas por los servicios sanitarios de Cruz Roja a causa de otros tantos heridos a los a largo de los distintos festejos taurinos del día. No en vano, el festival taurino vespertino tuvo otras tres atenciones, todas a varones, dados de alta in situ. Un hombre de 43 años, natural de Barbadillo, sufrió una contusión nasal; un zaragozano de 23 tuvo una herido en un dedo; y un mirobrigense de 50 años sufrió una ‘epixtasis’.

El otro herido del día por asta de toro, que sufrió una contusión en el muslo y tuvo que ser trasladado de urgencia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, fue un varón de 22 años, natural de Alba de Tormes, que participaba en el Toro del Antruejo y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios a las 11.35 horas. Dicho evento se saldó con cinco atenciones más, cuatro varones y una mujer, todos dados de alta in situ.

Por su parte, el encierro de mediodía se saldó con dos varones heridos. A las 13.08, un hombre de 42 años, natural de Guadalajara, fue dado de alta in situ con dolo en la rodilla izquierda. Además, un mirobrigense de 54 años tuvo que ser atendido por un dolor torácico y, finalmente, fue trasladado al centro de salud de Ciudad Rodrigo.

Durante la capea nocturna de la madrugada, además del hombre que perdió la vida por una cornada en el pecho, otras dos personas resultaron heridas. Un cacereño de 28 años tuvo que ser atendido por un dolor torácico y, finalmente, fue trasladado al centro de salud de Ciudad Rodrigo. Además, otro varón cuya edad y procedencia se desconocen, también tuvo que ser trasladado a las mismas dependencias sanitarias con politrauma.

Además de los eventos taurinos, el soporte vital básico del 1-1-2 tuvo otras cinco intervenciones a lo largo de la madrugada. Tres de estas personas tuvieron que ser trasladadas al centro de salud de Ciudad Rodrigo, incluyendo dos varones, de 20 y 23 años, por intoxicación etílica, y una mujer de 29 años con dolor en un miembro inferior izquierdo. Las otras dos personas, una vallisoletana de 26 con un mareo y un varón de 38 años natural de Majadahonda con heridas en la rodilla y en una mano, fueron dados de alta in situ.