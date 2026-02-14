El Correo de Burgos

La cuenca del Duero mantiene 18 tramos en nivel rojo, 15 en naranja y 25 más en amarillo

Las inundaciones provocan el cierre de 29 de carreteras de la red secundaria

Desbordamiento del río Duero en Aranda de Duero

Ical

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) establece a estas horas el nivel rojo en 18 tramos de ríos de la cuenca, además de otros 15 en naranja y 25 en amarillo, según el último parte del Sistema Automatizado de Información Hidrológica (SAIH) y recogió Ical.

El Duero presenta nivel rojo en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, en Gormaz, Almazán y Navapalos, en la provincia de Soria; en Vadocondes y Aranda de Duero (Burgos); en Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero (Valladolid), en Toro (Zamora) y en Saucelle (Salamanca); mientras que el Duratón, en la salida del embalse de Las Vencías, y el Riaza, en el embalse de Linares y en Linares del Arroyo (Segovia).

En nivel rojo también se encuentra el Huebra, en Puente Resbala (Salamanca); el Arlanza, en Peral de Arlanza (Burgos) y en Quintana del Puente (Palencia), el Cega, en Megeces (Valladolid) y el Guareña, en Toro (Zamora)

Además, esta situación de inundaciones provoca el corte de tráfico de 25 carreteras en Castilla y León, todas ellas secundarias, a excepción de la N-110, en San Esteban de Gormaz, en Soria, provincia que aglutina la mayoría de los cortes por este motivo en la Comunidad.

