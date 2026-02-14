La cuenca del Duero mantiene 18 tramos en nivel rojo, 15 en naranja y 25 más en amarillo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) establece a estas horas el nivel rojo en 18 tramos de ríos de la cuenca, además de otros 15 en naranja y 25 en amarillo, según el último parte del Sistema Automatizado de Información Hidrológica (SAIH) y recogió Ical.

El Duero presenta nivel rojo en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, en Gormaz, Almazán y Navapalos, en la provincia de Soria; en Vadocondes y Aranda de Duero (Burgos); en Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero (Valladolid), en Toro (Zamora) y en Saucelle (Salamanca); mientras que el Duratón, en la salida del embalse de Las Vencías, y el Riaza, en el embalse de Linares y en Linares del Arroyo (Segovia).

En nivel rojo también se encuentra el Huebra, en Puente Resbala (Salamanca); el Arlanza, en Peral de Arlanza (Burgos) y en Quintana del Puente (Palencia), el Cega, en Megeces (Valladolid) y el Guareña, en Toro (Zamora)

Además, esta situación de inundaciones provoca el corte de tráfico de 25 carreteras en Castilla y León, todas ellas secundarias, a excepción de la N-110, en San Esteban de Gormaz, en Soria, provincia que aglutina la mayoría de los cortes por este motivo en la Comunidad.