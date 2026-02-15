Herido un joven de 29 tras sufrir una puñalada en la espalda en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un joven de 29 años resultó herido esta madrugada tras sufrir un agresión con arma blanca en la céntrica plaza de Santo Domingo de la capital leonesa. El suceso tuvo lugar poco antes de las seis y media de la madrugada y dos llamadas alertaron de los hechos al Servicio de Emergencias 1-1-2 y comunicaron que la victima había sufrido una puñalada en la espalda.

Los hechos fueron comunicados a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió a la zona una UVI móvil en la que el herido fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de León.