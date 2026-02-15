El presidente del PPCyL asegura que aspira a ganar y a subir en votos y en escaños

Entrevista de Europa Press en la sede del Partido Popular de Salamanca al presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco.LAYA/EUROPA PRESS

Asegura que su horizonte es el 15 de marzo y cumplir el mandato que salga de las urnas y confirma que cerrará campaña con Núñez Feijóo

Fernández Mañueco no teme voto castigo por los incendios: "Igual que hay borrasca tras borrasca, había incendio tras incendio"

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 15 de marzo son sobre la Comunidad Autónoma y sobre lo que pasa en ella y ha asegurado que sale con el objetivo de ganar y de subir en votos, en porcentaje y en escaños.

"En términos deportivos, el partido lo vamos a jugar en nuestra tierra y por lo que ocurre en nuestra tierra", ha aseverado Fernández Mañueco en una entrevista con la agencia Europa Press a un mes de la contienda electoral a la que concurre "con mucha ilusión, con ambición y con responsabilidad" y desde esa premisa, ha reiterado en varias ocasiones, de que las elecciones "son en Castilla y León".

En este sentido y preguntado sobre si siente presión tras los resultados electorales del PP en Extremadura --el PP perdió votos aunque ganó un diputado-- y en Aragón --el PP perdió dos escaños-- mientras Vox duplicó parlamentarios, ha recordado que el PP ganó en los dos territorios a lo que ha añadido que "la única posibilidad" de gobierno en ambos casos es de los candidatos del PP.

Dicho esto, ha recordado que la decisión soberana estará en manos de los ciudadanos de Castilla y León por lo que ha animado a participar. "Tengamos tranquilidad y confiemos en que la gente, más allá del ruido, está preocupada de los resultados", ha pedido el candidato del PP.

Fernández Mañueco ha asegurado que se presenta a las que serán sus terceras elecciones, las segundas en solitario, "con un proyecto de futuro" y con la "ambición" de situar a Castilla y León entre las tres primeras comunidades para vivir, uno de los objetivos que se marcó a la vuelta del verano cuando acuñó el lema de "menos ruido y más nueces", que ha reivindicado también en los últimos meses.

"Yo quiero ganar y quiero obtener el mejor resultado y conseguir el mayor apoyo y la mayor confianza. Mi aspiración es esa, conseguir la mayor confianza de las personas de nuestra tierra", ha zanjado y ha incidido en el mensaje de que ahora es el momento de "hablar de Castilla y León" y de preocuparse de lo que ocurre en una Comunidad con más de 94.000 kilómetros cuadrados, nueve provincias y 2.248 municipios.

LAS LISTAS APUESTAN POR LA RENOVACIÓN Y POR MIRAR HACIA ADELANTE

Respecto a las personas que conforman las listas electorales del PP, que ha renovado dos tercios de las candidaturas, ha explicado que su objetivo ha sido "buscar a los mejores" en la actualidad y ha añadido que también había llegado el momento de "apostar por la renovación y mirar hacia adelante, hacia el futuro".

Fernández Mañueco ha apostado por la incorporación de jóvenes --todas las listas incluyen a candidatos menores de 35 años--, de los que ha asegurado que están "muy preparados" y son "muy competentes", y ha destacado también que siete de las nueve listas están encabezadas por mujeres "muy cualificadas" con experiencia profesional y política.

"Tenemos que renovar, tenemos que contar con toda esa gente nueva que se va incorporando a nuestro proyecto, desde profesionales independientes al ámbito de la administración o del ámbito de la Universidad, como José María Eiros --número dos de la lista del PP por Valladolid--, catedrático de Microbiología y uno de los expertos en este ámbito de la gripe y de todas las enfermedades respiratorias", ha explicado a modo de ejemplo.

Preguntado sobre si tiene un horizonte fijado para él, ha zanjado que su horizonte límite ahora es el 15 de marzo para añadir: "A partir de ahí luego ya interpretar los resultados electorales y cumplir el mandato que nos digan los ciudadanos en las urnas".

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta ha asegurado que aprovecharán el mes que queda hasta el 15 de marzo para recorrer ciudades, villas y pueblos de la Comunidad con el deseo de llegar "a cuantos más sitios mejor". "Soy una persona que me gusta el contacto con la gente, pisar el terreno, en estos tiempos de tanta agua pisar el barro. Y vamos a intentar hacer todo lo que se pueda y más si fuera posible hacer más", ha aseverado tras lo que ha confirmado la presencia en campaña del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Va a estar, está presente siempre en Castilla y León y va a seguir estandolo", ha aseverado Fernández Mañueco que ha confirmado la presencia de otros líderes autonómicos --como Alfonso Rueda e Isabel Díaz Ayuso-- y de alcaldes, junto a políticos de la Comunidad que tienen responsabilidades nacionales, como Ester Muñoz o Alicia García.

LA PRESENCIA NACIONAL "SUMA"

"Yo creo que suma", ha defendido Fernández Mañueco que a la pregunta de si la presencia de políticos nacionales puede desviar su objetivo de centrar la campaña en hablar de Castilla y León ha respondido que su pretensión es que esos líderes hablen de Castilla y León. Y tras el cierre de campaña en Aragón con la presencia de Vito Quiles ha zanjado que en Castilla y León el cierre de campaña será con Alberto Núñez Feijóo, a falta de decidir aún dónde será.

Por otro lado, ha asegurado que no teme un voto de castigo por parte de los ciudadanos de las zonas afectadas por los incendios del pasado verano cuando se vivió "una situación inédita". "Igual que hay borrasca tras borrasca en estos momentos, había incendio tras incendio, en algunos casos eran incendios provocados de manera maliciosa", ha rememorado y se ha referido también a la concentración de incendios por unas circunstancias meteorológicas "inéditas", un hecho que, según ha recordado, fue reconocido por todos los que se desplazaron a Castilla y León para ver 'in situ' las consecuencias de las llamas.

A modo de ejemplo, ha recordado que la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, estuvo varias ocasiones en las zonas afectadas donde comprobó que se estaba viviendo "una situación extraordinaria, excepcional" en determinados sitios de Castilla y León, fundamentalmente en León.

Fernández Mañueco ha asegurado que, tras la pandemia del coronavirus, la situación provocada por los incendios forestales ha sido "el momento más complicado, sin duda alguna" de su mandato. "Hubo casi un centenar de aeronaves", ha significado a modo de ejemplo del esfuerzo y de la movilización.

En este punto, ha aprovechado la ocasión para asegurar que las ayudas han llegado y ha recordado que antes de que terminase el mes de agosto "la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos" ya habían recibido el apoyo de la Junta sin solicitar la ayuda. "Dijimos que íbamos a fortalecer el operativo y lo hemos fortalecido: un operativo público desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, se ha reconocido el carácter de bombero forestal, estamos ayudando a las diputaciones provinciales para que hagan los anillos de seguridad en todos los municipios...", ha relatado.

Por otro lado, ha vuelto a defender que su gobierno en solitario, tras la salida de Vox en julio de 2024, ha sido "más eficaz" y ha ofrecido "mayor estabilidad política" y preguntado por la imposibilidad de sacar adelante con ese gobierno en minoría iniciativas como los presupuestos de 2025 y de 2026 o los decretos leyes sobre incendios --la Junta también retiró en la última fase de la tramitación parlamentaria el proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género-- ha achacado esos vetos a la unión de PSOE y Vox.

El dirigente 'popular' ha ironizado en concreto sobre la unión de "dos fuerzas políticas totalmente antagónicas" para rechazar las iniciativas impulsadas por la Junta "por unos intereses puntuales partidistas y electoralistas única y exclusivamente", ha remarcado.