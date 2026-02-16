15M- Sánchez arropa este domingo en Ponferrada a Carlos Martínez en la recta final de la precampaña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura de las Jornadas del PSOE ''Atrévete a construir futuro en Castilla y León'', junto al secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez. Junto a ellos, el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón y la vicesecretaria del partido en Castilla y León, Nuria Rubio.Campillo

El presidente del Gobierno y secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, inicia este domingo, 22 de febrero, en Ponferrada (León) la carrera de las elecciones autonómicas del 15 de marzo con un acto público previsto a partir de las 11.00 horas en las instalaciones de La Térmica Cultural. Esta visita a la Comunidad no será la única ya que los socialistas esperan contar con él al menos en cuatro ocasiones en las próximas semanas.

Sánchez arropará al alcalde de Soria y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en la recta final de la precampaña de las autonómicas pues cinco días después, el viernes 27 de febrero, comenzará oficialmente los 15 días en los que el PSOE pedirá el voto por el cambio en Castilla y León, una tierra que no gobiernan desde 1987.

De nuevo, el PSOE elige para este gran acto político a la comarca de El Bierzo (León) donde en las últimas autonómicas cosechó una victoria y un respaldo cercano al 40 por ciento. Tras la visita de Pedro Sánchez este domingo, los socialistas esperan contar con su líder en al menos otros tres mítines en la Comunidad, si bien todavía las fechas no están cerradas.

En concreto, fuentes socialistas explicaron a Ical que trabajan con la posibilidad de que Sánchez acuda a la apertura de la campaña, algo todavía no confirmado, así como al mitin de cierre, actos que podrían tener lugar en Soria o Valladolid, así como a alguna otra provincia en el ecuador de la campaña electoral. El primero de todos ellos será el de este domingo en Ponferrada, si bien en octubre del pasado año ya acudió a la capital leonesa a la presentación de Carlos Martínez como candidato.

Este acto público, que espera reunir a más de un millar de asistentes en la capital del Bierzo, contará también con las intervenciones de la vicesecretaria general del PSCyL y candidata a las Cortes por León, Nuria Rubio, y del secretario provincial del PSOE y diputado, Javier Alfonso Cendón. Tras ellos llegará el turno del candidato a la Junta y, por último, del secretario general del partido.

Tras las visitas a la Comunidad de los últimos días de los máximos líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, este domingo llegará el turno de Pedro Sánchez. Hace unas semanas, la Junta Electoral de Castilla y León primero y la Central, después, suspendió un acto en Valladolid en el que iba a participar como presidente del Gobierno en Valladolid junto a la ministra de Educación, Milagros Tolón.

Las elecciones de Castilla y León, previstas para el 15 de marzo, serán las segundas que se celebran este año, tras las de Aragón. El PSOE se ha marcado como objetivo lograr el cambio político tras 39 años de gobierno del PP, para lo que presenta como candidato al regidor de Soria que aspira a ser el "alcalde de Castilla y León. Los socialistas insisten en que pueden ser la primera fuerza política en la Comunidad para lo que tendrían que conservar sus procuradores en las Cortes, como el quinto de Burgos, y sumar otros en provincias como Salamanca o Segovia.