El presidente de la Diputación de Soria achaca las inundaciones a una "mala gestión" de la CHD

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha apuntado que las inundaciones en varios pueblos de la provincia de Soria han sido por una "mala gestión" en la planificación de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Así, se ha referido a una "negligencia" por parte de la CHD, ya que, según Serrano, "en los medios informó de que no se preveía un desembalse extraordinario en el embalse de la Cuerda del Pozo, como finalmente ha ocurrido, lo que ha hecho que el caudal de los ríos sea 40 veces mayor". En este sentido, ha lamentado que las inundaciones por el desbordamiento del río Duero hayan sido provocadas por una "mala gestión".

En cuanto a la visita a San Esteban de Gormaz de la presidenta de la CHD, la soriana María José Lafuente, el presidente de la Diputación ha señalado que por "lealtad institucional" se debería haber llamado a los alcaldes de las zonas. "Nos quieren hacer creer que ha ocurrido toda la vida cuando no es así", ha lamentado Serrano, que ha señalado que se hará un listado de todos los daños en los pueblos afectados.

San Esteban de Gormaz es uno de ellos, como también Langa de Duero, donde el bar de las piscinas se encuentra "totalmente destrozado". En la actualidad hay nueve carreteras provinciales cortadas por las inundaciones, siete de ellas por la zona de San Esteban de Gormaz y Langa de Duero.

CECOPI

En relación al CECOPI, Serramp ha explicado que, en el celebrado el miércoles día 11, se informó de que el límite de desembalse sería de 135 metros cúbicos, algo que "no se correspondía con los datos de la página web". En cuanto al a reunión del sábado 14, Serrano ha señalado que se habló de bajar a 115 metros cúbicos por segundo, algo que ocurrió a las 17.00 horas de ese día.

En este sentido, ha subrayado que no pide ser convocado al CECOP donde se ha sentido "engañado" con los datos, por lo que ha pedido trabajar ya en las medidas que se van a adoptar para paliar los destrozos.