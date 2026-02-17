Carlos Martínez reivindica al sector maderero como eje de la transición energética y la lucha contra la despoblación en Castilla y León

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, visita la empresa de explotación forestal Triturados Montero, en Quintanar de la Sierra.Ricardo Ordóñez

El secretario general Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, defendió hoy que el futuro del sector maderero en la Comunidad de Castilla y León “tiene que estar necesariamente vinculado a la transición energética y ecológica”, apostando por un modelo que combine aprovechamiento forestal, empleo estable y servicios públicos como herramienta contra la despoblación.

Durante su visita a la empresa maderera El Montero, un proyecto familiar activo desde 1962, Martínez subrayó que el aprovechamiento integral del monte constituye “uno de los pilares fundamentales” para avanzar en la descarbonización y en un modelo energético sostenible. “Antes incluso de que se hablara de desarrollo sostenible, ya había empresas en este territorio trabajando con recursos renovables”, destacó.

El dirigente socialista lamentó que en municipios donde antes existían cerca de una veintena de aserraderos hoy apenas sobreviva una empresa, y atribuyó esta pérdida de tejido productivo a la falta de políticas públicas, infraestructuras logísticas y apoyo institucional. “No hay falta de iniciativa empresarial, hay falta de enclaves logísticos, de desarrollo industrial y de respaldo por parte de la administración autonómica”, afirmó.

Martínez denunció que muchas empresas del medio rural ven limitado su crecimiento por carencias estructurales, como la falta de suelo industrial o de conexiones adecuadas. “No pueden crecer porque les limita la carretera o el entorno, y no cuentan con el impulso necesario de la Junta para generar un ecosistema competitivo frente a grandes fondos que concentran el aprovechamiento forestal sin fijar riqueza en el territorio”, señaló.

Además, defendió que la lucha contra el cambio climático debe asentarse en una “sostenibilidad medioambiental y humana”, garantizando empleo, servicios públicos y derechos de ciudadanía en las comarcas forestales. El proyecto socialista de comarcalización, explicó, no busca una reorganización administrativa, sino asegurar cobertura educativa, sanitaria y social más allá de los límites provinciales.

En materia de incendios forestales, Martínez advirtió de que los graves episodios registrados en los últimos veranos evidencian la necesidad de reforzar las políticas públicas de prevención. A su juicio, Castilla y León no puede limitarse a actuar cuando el fuego ya se ha declarado, sino que debe apostar por un modelo estable, con inversión continua durante todo el año y con profesionales suficientes que conozcan el territorio. “La prevención es más eficaz y también más rentable que asumir después los costes económicos, sociales y medioambientales de la extinción y la recuperación”, señaló.

Para Martínez, invertir de forma estructural en prevención y gestión forestal activa no solo reduce el riesgo de grandes incendios, sino que también genera empleo y actividad económica ligada al monte. “El coste de prevenir es muy inferior al de extinguir y reconstruir después”, insistió, reclamando a la Junta que lidere un nuevo modelo que convierta el aprovechamiento forestal en motor de desarrollo y protección del territorio. “Si queremos combatir la despoblación y afrontar con garantías la transición energética, tenemos que apostar por quienes viven, trabajan y cuidan nuestros montes los 365 días del año, garantizando infraestructuras, servicios públicos y oportunidades reales en el medio rural”, concluyó.