La borrasca 'Pedro' llega mañana: la número 16 de la temporada, a una de superar el récord de 2023-2024 en España con 17

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La borrasca 'Pedro' provocará viento muy fuerte y temporal marítimo este miércoles y jueves, según ha avanzado a través de 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se trata de la número 16 de la temporada 2025-2026, por lo que España estaría a una borrasca de superar su máximo histórico, con 17 nombradas en la temporada 2023-2024.

"La borrasca Pedro ha sido nombrada por Météo France. Es la 16ª de la temporada; estamos a una del máximo histórico. Afectará más a Francia. En España, provocará viento muy fuerte y temporal marítimo el miércoles y jueves. Nieve a partir de 700 metros en el norte el jueves", ha especificado el organismo.

El tren de borrascas ha dejado varios récords en España. Por ejemplo, el de lluvia acumulada: la España peninsular registró 429 litros por metro cuadrado entre el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre hasta el 10 de febrero de 2026, la cantidad más alta desde el año hidrológico 2000-2001, según indicó en declaraciones a Europa Press el portavoz AEMET, Rubén del Campo.