Fallece una menor de siete años tras precipitarse desde un piso en el centro de Salamanca

Fallece una niña al precipitarse por una ventana en la Calle Valencia.David Arranz.

Una menor de siete años falleció ayer tras precipitarse desde un piso en el centro de Salamanca. En concreto, el trágico suceso tuvo lugar a las 19.52 horas en la céntrica calle Valencia.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca, para acordonar la zona, así como agentes del Cuerpo Nacional del Policía, que se han hecho cargo de investigación acerca de lo sucedido.

Por su parte Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó al un UVI móvil y al equipo médico del próximo Punto de Atención Continuado (PAC) de San Juan aunque, finalmente, los facultativo no pudieron hacer nada por salvar la vida de la niña.