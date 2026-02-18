Martínez propone un marco estratégico de desarrollo para pymes agroalimentarias en el medio rural de CyL

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, y la la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, en Venta de Baños (Palencia).PSOE CYL

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha propuesto la puesta en marcha de un marco estratégico de desarrollo para pequeñas y medianas empresas agroalimentarias asentadas en municipios del medio rural.

Martínez se ha reunido este miércoles, 18 de febrero, en Venta de Baños (Palencia) con el con el Comité de Empresa de Cerealto Siro, un encuentro en el que también han participado el alcalde de la localidad, José María López Acero; el candidato del PSOE por Palencia, Miguel Ángel Blanco, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y la exministra de Industria, Reyes Maroto, y en el que los socialistas han defendido la necesidad de un cambio de rumbo en la Comunidad para afrontar los desafíos del municipio.

Martínez ha defendido la importancia de tener una "implicación importante" en las grandes industrias agroalimentarias y ha apuntado a la necesidad de un marco estratégico "de impulso y desarrollo" para las pymes vinculadas a esta asentadas en el medio rural, por ser los territorios con mayores desequilibrios estructurales.

"Los entornos rurales están luchando por abrirse un futuro de oportunidades frente a los grandes núcleos logísticos o industriales que hay en las ciudades o sus alfoces", ha dicho, para apostar por una "estrategia concreta" para esos pequeños territorios que también necesitan infraestructuras que permitan "engancharse al tren de la tecnología, de la digitalización y de la comercialización exterior".

Por otra parte, ha señalado que el encuentro que ha mantenido el Comité de Empresa de Siro supone el "símbolo" de los dos modelos que se confrontan en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo pues está el modelo "de la estabilidad convertida en parálisis" de "la derecha y el señor Fernández Mañueco", y el modelos de "los hechos y las realidades" del PSOE, que se "compromete con el territorio" y "apuesta decididamente por los puestos de trabajo".

Por su parte, la exministra de Industria, Reyes Maroto, ha recordado en su intervención cómo el Gobierno de España "salvó a la fábrica del cierre" ante la "desidia" del Ejecutivo de Mañueco, que "había dejado la Consejería de Industria en manos de la extrema derecha".