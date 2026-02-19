Las inundaciones obligan a mantener cortados once tramos de carreteras de CyL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Las inundaciones provocadas por las lluvias y el desvordamiento de ríos han obligado a mantener cortados once tramos de carreteras de Castilla y León este jueves, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, en Soria permanece cortada la SO-P-4009 en San Esteban de Gormaz, la SO-P-4004 en Langa de Duero; la SO-P-4228 en Navapalos; en la SO-P-6007 en Garray y en la SO-P-4009 en Langa de Duero.

Además, está cortada también la carretera de Huerta en Salamanca, la DSA-191 y la CV-BE-2 ambas en Candelario, también en la provincia salmantina.

Por último, son intransitables la ZA-P-2102 en Monte la Reina (Zamora), en la LE-114 en La Nora del Rio (León) y en la PP-9832 en Perales (Palencia).