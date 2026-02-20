Abascal acusa a Mañueco de ofrecer "continuismo" con Rajoy como modelo y critica la "guerra sucia" contra Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto al candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, durante su visita a Lerma (Burgos).EUROPA PRESS

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al jefe del Ejecutivo autonómico y líder del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de ofrecer "continuidad" a la Comunidad al presentar al expresidente Mariano Rajoy como modelo, quien "tiró a la basura una mayoría absoluta" y "dejó en herencia una mafia criminal que es la que todavía hoy gobierna en España".

Frente a ello, ha defendido que Vox representa una alternativa a la "mafia de unos y a la estafa de otros" y ha mostrado su confianza en que el candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, obtenga "un gran respaldo" en las urnas.

En declaraciones a los medios en la localidad burgalesa de Lerma con motivo de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo, el líder de Vox ha asegurado que en cada pueblo y ciudad que visita se encuentra con "los mismos problemas y los mismos enfados".

"La traición al campo del bipartidismo, jóvenes españoles formados que tienen que abandonar su propia patria, la sanidad colapsada, problemas de seguridad, salarios bajos que no permiten acceder a la vivienda e impuestos cada vez más altos", ha enumerado.

En este sentido, Abascal ha lamentado que, por señalar esos "problemas reales", Vox sufre una "guerra sucia". "Nos llaman populistas y extremistas por hablar de los problemas que tiene la gente que ellos no pueden abordar porque son los causantes de todos estos problemas", ha expresado.

En relación con esta cuestión, ha subrayado que su formación "hablará y escuchará" en los pueblos y ciudades de Castilla y León frente a quienes solo ofrecen "palabrería y vocabulario político que no entienden los ciudadanos".

Respecto a la suspensión de militancia del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, el líder de la formación ha asegurado que no dirá "una sola palabra" sobre esa cuestión y ha remarcado que su prioridad es "abordar los problemas de los ciudadanos".

También ha acusado al PP de actuar por "interés electoral" en lo que se refiere al debate sobre el burka. En este contexto, ha sostenido que el "islamismo fundamentalista es incompatible" con la "sociedad, las libertades y con la historia de España".