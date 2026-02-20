Fallece un joven de 18 años en el hospital Clínico de Valladolid minutos después de ser acuchillado en la calle Democracia

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un joven de 18 años falleció a primera hora de esta tarde en el hospital Clínico Universitario de Valladolid como consecuencia de las heridas por arma blanca que recibió en el tórax minutos antes durante una agresión en la calle Democracia, cerca del colegio Amor de Dios.

El presunto asesino, según confirmó a Ical el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, tiene menos de 14 años, por lo que a efectos legales es inimputable. Además, la Policía Nacional ha interrogando a dos mujeres que se encontraban en el lugar de lo hechos, una también inimputable, por si hubieran participado en la agresión.

Canales, que recalcó que la investigación está en una fase en la que todo son indicios, también confirmó que el CNP ya se ha puesto en contacto con la Fiscalía de Menores.

Los hechos, según confirmaron a Ical fuentes de la Policía Nacional, ocurrieron sobre las 14.35 horas, cuando una llamada al Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 alertó de la agresión y solicitó asistencia urgente para una persona que había sufrido varias puñaladas.

Hasta el lugar del suceso se movilizaron agentes del CNP y de la Policía Local, así como una ambulancia de Sacyl. Los sanitarios atendieron a la víctima y la evacuaron al hospital Clínico Universitario, donde falleció minutos después.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, condenó esta tarde el asesinato de un menor de 16 años, que falleció en el hospital Clínico tras recibir varias puñaladas minutos antes en la calle Democracia, y además de mostrar su repulsa por el “terrible suceso”, traslado su pésame a la familia de la víctima.

Carnero, en su cuenta oficial de X, publicó un mensaje en el que aseguraba que este menor es víctima de una “ violencia indeseable”, a la vez que advertía que “nunca admitiremos actitudes violentas y menos entre los jóvenes”.