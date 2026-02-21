Ingresa en el Zambrana el menor de 13 años acusado de matar a un joven por una rivalidad entre bandas en Valladolid

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

Están implicadas otras dos mujeres de 17 y 18 años que han ingresado en el mencionado centro de menores y en prisión, respectivamente

El menor de 13 años al que se considera el presunto autor de la agresión que el viernes provocó la muerte de un joven de 18 años en la calle Democracia de Valladolid ha sido derivado a la Fiscalía de Menores que ha decretado su ingreso en el centro Zambrana.

El suceso se produjo minutos antes de las 14.35 horas, cuando se informó al 112 de una agresión en la mencionada calle donde se solicitó asistencia sanitaria urgente para atender a un joven que había resultado herido por arma blanca.

De manera inmediata, varias dotaciones de la Policía Nacional se desplazaron al lugar, donde encontraron a un joven tendido en la vía pública con varias lesiones torácicas penetrantes.

Una enfermera fuera de servicio realizaba maniobras de reanimación, a las que se sumaron los primeros agentes mientras solicitaban una ambulancia medicalizada y establecían un perímetro de seguridad.

Mientras se asistía a la víctima, otras patrullas recabaron información de los testigos, quienes facilitaron la descripción de varias personas que habían huido ante la rápida llegada de los agentes.

Con estos datos, más de 20 policías nacionales iniciaron un dispositivo de búsqueda y contaron con la colaboración de Policía Municipal.

Apenas una hora después del ataque, los agentes localizaron en el paso peatonal subterráneo de la Avenida Segovia con calle Panaderos a dos mujeres de 17 y 18 años, que habían estado con el presunto autor material en el momento de los hechos.

Entre sus pertenencias se intervino un pasamontañas que el agresor habría utilizado durante la agresión. De forma paralela, otra dotación localizó en la calle Infantería a un joven de 13 años, presunto autor material, que presentaba manchas de sangre en el pantalón.

Simultáneamente, equipos policiales que peinaban la zona próxima al lugar de la agresión recuperaron una sudadera y un guante de látex arrojado a un contenedor de vidrio, así como una prenda de cuello y un coletero, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, localizaron el cuchillo empleado en la agresión, oculto en una zona ajardinada cercana. Todo el material quedó custodiado hasta la llegada de la Policía Científica. El arma intervenida es un cuchillo de cocina con una hoja de 20 centímetros.

Las gestiones realizadas permitieron determinar que los tres implicados --un varón de 13 años y dos mujeres de 17 y 18 años-- habrían acometido al joven fallecido, quien sufrió tres heridas incisas en el torso provocadas por el arma blanca.

La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones.

A la vista de los indicios recabados en el lugar y de las primeras investigaciones, la Brigada Provincial de Información asumió la investigación, al encuadrarse la agresión en el contexto de la rivalidad entre grupos juveniles violentos de referente latino, concretamente entre los Dominican Don't Play (D.D.P.) y Trinitarios.

Las dos mujeres han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en la mañana de este sábado que ha decretado para la mayor de edad ingreso en prisión y para la menor ingreso en el Centro de Menores Zambrana.