Valladolid guarda un minuto de silencio en recuerdo del joven "cruelmente asesinado" por un chico de 13 años

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha calificado de "salvajada" el "cruel asesinato" de un joven de 18 años a manos de un niño de 13 que tuvo lugar el viernes en la calle Democracia de la capital vallisoletana.

En estos términos se ha expresado el regidor en el marco de su participación en el segunda edición de la Fiesta de las Familias que se ha celebrado este sábado en la acera de Recoletos, donde los asistentes han guardado un minuto de silencio para recordar al joven fallecido.

"La familia de este joven y también la ciudad estamos de luto por algo que no se comprende en la mente humana y que es una salvajada como es la violencia entre nuestros jóvenes", ha recalcado el primer edil de la capital del Pisuerga.

En este sentido, ha destacado la importancia de la actividad que se ha celebrado este sábado para perpetuar el reconocimiento de la familia y la importancia de las relaciones intergeneracionales.