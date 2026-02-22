Fallece un varón de 70 años tras ser apuñalado presuntamente por su hermano en Zamora

Fallece un varón de 70 años tras ser apuñalado por una familiar en una vivienda de Peleas de Abajo (Zamora).

Un varón, de 70 años de edad, fue localizado hoy muerto, tras sufrir una agresión con arma blanca en una vivienda de Peleas de Abajo. Al parecer, el autor de los hechos pudo ser su hermano, de 66 años, que ha sido ya detenido y que se encuentra en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

Fue un familiar quien avisó a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León y solicitó asistencia sanitaria. Sin embargo, cuando los facultativos llegaron al domicilio, el hombre ya había fallecido. La víctima fue hallada en la cama de su habitación y presentaba varias puñaladas, que serían la supuesta causa de la muerte.

Aunque se desconoce el momento exacto en que se produjo la agresión, las primeras investigaciones apuntan a que pudo tener a lo largo del fin de semana. La última vez que se vio con vida al fallecido fue el viernes 20.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Zamora, así como una UVI móvil y personal sanitario de guardia del centro de salud de Corrales del Vino, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.

El presunto autor será puesto a disposición judicial una vez finalicen las actuaciones de investigación. Las diligencias han sido declaradas bajo secreto de sumario y el caso está siendo instruido por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zamora capital.