Muere un montañero tras sufrir una caída en la vertiente segoviana de La Bola del Mundo

Un montañero de 63 años ha fallecido este domingo tras sufrir una caída en la vertiente segoviana de la montaña La Bola del Mundo, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 8.56 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para el varón, quien había sufrido una caída por una ladera en las inmediaciones de la mencionada montaña y se había golpeado finalmente contra un árbol.

El gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl, que se ha encargado de hacer una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia.

El 1-1-2 también ha contactado con la Guardia Civil y Bomeros de la Diputación de Segovia, así como con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente para concretar la ubicación de la víctima, en una zona escarpada y de difícil acceso a unos 200 metros de la carretera SG-615.

Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Tras localizar el lugar en el que se encontraba el herido, el helicóptero ha realizado una maniobra de apoyo de patín para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate que finalmente ha accedido al varón.

Así, se ha procedido a su extracción por la rescatadora enfermera hasta un helicóptero de Emergencias Sanitarias que se hallaba aterrizado en las inmediaciones. El equipo médico ha continuado con la atención al paciente si bien este ha fallecido finalmente. La Guardia Civil se encarga del procedimiento judicial.