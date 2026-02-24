Pollán sobre el aniversario del Estatuto de Autonomía: "El proceso electoral no hace viable ni posible la realización de actos”

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, visitan Valladolid con motivo de las Elecciones del 15 de marzo.Rubén Cacho

“El Día del Estatuto lo puede celebrar institucionalmente quien quiera. Los sindicatos y partidos políticos pueden hacer lo que quieran, pero con un Parlamento disuelto y una Mesa de la Diputación Permanente, que es la que rige el destino de las Cortes hasta que su nueva constitución, no es una situación en la que debamos entrar ahora”, aseguró el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, quien recalcó que las “circunstancias de un proceso electoral no hacen viable ni posible la realización de actos conmemorativos”.

El también presidente de las Cortes salió al paso ante el comunicado remitido por Comisiones Obreras, que acusaron a líder de Vox de “denigra la institución de las Cortes y a la propia Comunidad Autónoma al no conmemorar el 43 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León”, que se aprobó el 25 de febrero de 1983, mañana miércoles hace 43 años.

Preguntado por las acusaciones sindicales, donde afirman que esta decisión es un ejemplo de que desde Vox no se creen en las autonomías, Carlos Pollán remarcó que “creen en la ley, en la Constitución y en el derecho”. “Lo seguimos haciendo y lo haremos siempre desde el partido a todos los niveles. Lo que ellos crean o dejen de creer, sinceramente, me preocupa poco”, aseveró durante una atención a medios en la plaza Mayor de Valladolid.