Abascal acusa a Aznar de "dinamitar negociaciones" con Vox y reta a Feijóo: "Quiero saber si le cree"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al expresidente del Gobierno José María Aznar de "mentir y dinamitar las negociaciones" con Vox, al tiempo que ha retado al máximo responsable del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decir si le cree o no.

"Lo que quiero saber es si el señor Feijóo cree que Aznar dice la verdad o cree que miente otra vez. Yo afirmo que el señor Aznar miente", ha aseverado en declaraciones a los medios en El Espinar (Segovia) y como respuesta a las afirmaciones que realizó ayer en Burgos el que fuera presidente del Gobierno durante dos legislaturas y en las que denunció que Pedro Sánchez estaba "encantado" con sus dirigentes y "conversaciones" periódicas con ellos.

En su argumentación ha ido más allá al afirmar que Aznar "está intentando dinamitar las negociaciones" con los 'populares', algo que le parece "muy preocupante". "Está intentando decirle al señor Feijóo cómo tiene que hacer las cosas y me parece muy preocupante, pero sobre todo afirmo que el señor Aznar miente otra vez", ha zanjado.