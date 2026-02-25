Mañueco propone que la Junta cubra el coste del traslado de fallecidos en hospitales fuera de su provincia

Publicado por Europa Press Soria Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles su propuesta de que sea el Gobierno regional quien se haga cargo y sufrague el coste del traslado de personas que fallecen en hospitales que están fuera de su provincia.

Así lo ha anunciado Fernández Mañueco durante su intervención en la visita que ha realizado a la sede de la Asociación Española Contra del Cáncer de Soria, una entidad a la que ha agradecido "la gran labor social" que llevan a cabo tanto los voluntarios, como los profesionales, los pacientes y sus familias.

"Impulsáis la investigación, algo muy relevante, promovéis también una atención más humana y obligais a las administraciones a ir adaptando los hospitales, los servicios de salud", ha afirmado Fernández Mañueco, quien ha indicado que las asociaciones contra el cáncer de toda la Comunidad dan "alas a la espranza" por lo que les ha trasladado su cariño y el de toda Castilla y León.

El candidato del PP ha recordado que el lema de campaña de los 'populares' es 'Aquí certezas' y ha explicado que se ha elegido este lema porque el Partido Popular "es el partido de las soluciones, que ofrece certezas con medidas y proyectos" y en referencia al ámbito sanitario, Alfonso Fernández Mañueco ha manifestado su "satisfacción" por contar con el segundo sistema sanitario "mejor valorado" en España, según el Barómetro del Ministerio de Sanidad.

Así, se ha referido a algunas de las medidas en esta materia como son el desarrollo de una estrategia oncológica, el impulso a los cribados de cáncer de mama, de útero, de colon, dotar de tecnología a los centros de salud del medio rural para que puedan hacer analíticas rápidas, ecografías y electrocardiografías digitales, además del desarrollo de los programa Mujeres 50 Plus y 70 Plus y llevar a los pueblos las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico.

Asimismo, ha citado el "compromiso" de acceso a citas en Atención Primaria "como máximo en dos días", la promoción de los hospitales y los centros de salud, y así se ha referido al hospital Santa Bárbara de la capital soriana, al que desde mañana se podrá acceder desde un nuevo vestíbulo y que cuenta con un nuevo aparcamiento con 200 plazas.

Y entre esas medidas, el presidente del PP y candidato a la reelección se ha comprometido a que "cuando se produzca una situación de fallecimiento de personas de una determinada provincia en otros hospitales" se pueda sufragar por parte de la Junta.

Asimismo, Alfonso Fernández Mañueco ha recordado otros compromisos del PP como la gratuidad de la primera matrícula en las universidades públicas de la Comunidad para estudiantes empadronados, bono de 300 euros para los autónomos, 10 millones para la mejora de la ganadería extensiva y otros 10 millones para la mejora del ovino y caprino, la extensión de los helicópteros medicalizados a todas las provincias, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones o la creación de una cuenta ahorro de vivienda para jóvenes.