Blanco destaca las 60.000 personas mayores que “se pueden quedar en casa” gracias a la teleasistencia avanzada

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y el presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, participan en un encuentro con personas mayores de la ciudad.David Arranz

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La coordinadora de Campaña del Partido Popular de Castilla y León y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, destacó hoy las más de 60.000 personas mayores que “se pueden quedar en casa” en la Comunidad gracias al programa de teleasistencia avanzada y, de este modo, “pueden continuar desarrollar su proyecto de vida en hogar donde están perfectamente atendidas”.

Es una de las medidas que subrayó quien también es consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, destacando la importancia de que “sus familias estén tranquilas”, antes de mencionar otros programas autonómicos como los de ayuda y comida a domicilio, así como otros de envejecimiento activo, el Club de los 60 o la Universidad de la Experiencia, en declaraciones recogidas por Ical antes de mantener una reunión con colectivos de mayores en Salamanca.

“Eso es lo que queremos seguir haciendo, eso es lo que le queremos explicar hoy a las personas mayores y vamos a consolidar todos esos programas que se han puesto en marcha a lo largo de la legislatura que ha acabado”, refirió la parlamentaria ‘popular’, avanzando una transformación en el modelo de cuidados para “que las personas vivan en sus casas como si estuvieran en centros residenciales; y que cuando quieran o cuando no puedan, puedan ir a una residencia que se encuentren como si estuvieran en sus propios domicilios”.

Una de las “medidas estrella” que va en el programa electoral del PP y que, según recordó Isabel Blanco, iba en el proyecto de presupuestos tumbado por PSOE y Vox, era el cambio de bañeras por platos de ducha, “algo muy sencillo, pero algo muy necesario y algo muy demandado por ellos”. Matizó, insistiendo en que su objetivo es “mejorar la vida de las personas de Castilla y León para que esté entre las tres mejores comunidades de España para vivir”.

Preguntada por los medios de comunicación por la soledad no deseada, reconoció que es algo que preocupa al Gobierno “desde hace muchos años”. “Nosotros tenemos un plan de lucha con más de 100 millones de euros en distintas actuaciones”, como, ejemplificó, la propia teleasistencia avanzada, que incluye un seguimiento del estado de las personas mayores que la solicitan. “Eso nos ayuda mucho a detectar esas situaciones de soledad no deseada”, matizó.

Otras medidas que se han puesto en marcha a lo largo de estos años, recalcó, forma parte de una “red amiga” que incluye a las distintas entidades del tercer sector, las federaciones de jubilados y pensionistas y, recientemente, se han incorporado las farmacias. “En un territorio tan amplio, tan extenso como es Castilla y León, se necesita de la colaboración conjunta de todas las entidades para poder detectar estos casos y derivarlos a los servicios profesionales”, apostilló.

Por su parte, el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, destacó el incremento de actividades para las personas mayores que, en sus palabras, cuentan con una “vitalidad extraordinaria”. En este sentido, mencionó, a nivel local, programas “pioneros” como ‘Salamanca Acompaña’ o el proyecto ‘Edades’ para la detección precoz del alzhéimer.