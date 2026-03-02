Abascal carga contra la "chequera" de Mañueco al querer "comprar votos" a través de "bonos y regalo de dinero"

El lider de Vox, Santiago Abascal, visita Almazán acompañado del candidato a la Junta, Carlos Pollán.Concha Ortega

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cargó hoy contra el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco por “venir con la chequera” para “comprar votos” en mitad de una campaña electoral, y criticó que comience a anunciar “cheques y regalos de dinero” para los jóvenes. Afirmó que es una muestra más de que “comparten las políticas” con el PSOE, al emplear los “mismos modos” mientras “traicionan a la España vaciada”, dijo.

Durante su visita a la localidad soriana de Almazán, Abascal se refirió así al anuncio realizado por el PP de una ayuda de 900 euros para que unos 50.000 jóvenes puedan obtener la próxima legislatura el permiso de conducir de turismos, furgonetas ligeras y motocicletas. Así, advirtió de que los jóvenes “no se dejan comprar con cheques y migajas”, ya que buscan tener un “futuro en su propia tierra a través de un trabajo, una vivienda y formar una familia”, algo a lo que Vox “quiere dar respuesta”.

“Es una contradicción que se denuncie que Pedro Sánchez compra votos, pero después venga Mañueco con la chequera a hacer lo mismo en medio de las elecciones. No digo que haya que dar ayuda en determinados aspectos, pero me pregunto si no ha tenido tiempo hasta ahora tras cuatro años de gobierno”, afirmó.

El presidente de Vox puso de ejemplo las “más de mil propuestas” que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular. “Acaba de gobernar durante 1.400 días en esta legislatura, pero parece que no han tenido tiempo de cumplir con todo lo que prometen. Creo que es algo que se va a juzgar muy duramente en esta campaña”, aseguró en compañía del candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán.