Mañueco promete elevar del diez al 25% la bonificación para los jóvenes en los seguros agrarios

El candidato del PP Alfonso Fernández Mañueco anunció hoy que si es reelegido como presidente de la Junta el próximo 15 de marzo incrementará la bonificación para los jóvenes en los seguros agrarios, de forma que pasen del diez al 25 por ciento. Es decir, su gobierno ofrecerá un descuento “adicional” de 15 puntos superior a aquellos agricultores jóvenes que contraten una póliza para asegurar sus producciones.

En el cuarto día de la campaña electoral, que le llevó a Ponferrada (León), Fernández Mañueco centró sus mensajes en el sector agrario y defendió el compromiso con el campo, ya que señaló “siempre están a su lado”. “Nunca les hemos fallado”, afirmó durante su intervención en el paseo de Juan Carlos I, en pleno barrio de la Rosaleda de la capital berciana, con un tractor de su caravana electoral de fondo.

Asimismo, Fernández Mañueco garantizó la construcción del nuevo edificio de la Policlínica Universitaria en el campus de la Universidad de León en Ponferrada, con el objetivo de dar servicio a las titulaciones relacionadas con la salud.

