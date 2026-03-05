Castilla y León, quinta con más ocupados en la automoción con 45.000 trabajadores

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León es la quinta comunidad con un mayor número de empleados en el sector de la automoción, con 44.688 ocupados, el 7,6% del total. Así lo revela el último informe Mercado de trabajo en el sector de Automoción, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad, la empresa de talento líder en España.

Por delante de la comunidad se ubicaron Cataluña, con el 22%, Madrid con el 11,3%; Andalucía, con el 10,8%, y Valencia, con el 10,6%. Estas comunidades, junto con Castilla y León, acumulan más del 60% del empleo del sector.

En el cuarto trimestre de 2025, el segmento de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques representó el 36% del empleo en el sector en España. Por regiones, Cataluña concentró a cierre de 2025 el 31,8% de los ocupados del sector, seguida por el País Vasco, con un 11,1%; Castilla y León, con un 10,2%, y Galicia, con un 9,2%.

Mientras, el segmento de Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas representó el 64% de los trabajadores de Automoción a nivel nacional en el cuarto trimestre de 2025. Las comunidades con mayor influencia en el empleo dentro de esta rama son Cataluña, con un 15,6% al cierre de 2025, seguida por Andalucía, con un 15,0%; Madrid, con un 14,5%, y la Comunidad Valenciana, con un 12,9%. Por su parte, el peso de esta rama en Castilla y León es del 6%, situándose en una posición intermedia del ranking de peso entre regiones.

El 2,6% de los trabajadores en España pertenecen al sector de Automoción, si bien su peso es mayor en comunidades como Navarra, con un 7,3%; Castilla y León, con un 4,2%; Aragón, con un 4,1%, y el País Vasco, con un 3,7%.

UNO DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

En su conjunto, el empleo en el sector español de automoción cerró el cuarto trimestre de 2025 con 590.183 ocupados, lo que supone un crecimiento interanual del 4%.

El comportamiento del empleo fue desigual entre las dos grandes ramas que componen el sector. Mientras que Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas registró un crecimiento del 9,7% en el último trimestre de 2025, la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques experimentó una caída interanual del 4,6%.

En términos de distribución del empleo, el 64% de los ocupados, unas 375.843 personas, trabajan en Venta y reparación, frente al 36% en Fabricación, que corresponde a 214.340 personas.

El empleo en Automoción continúa claramente masculinizado. De los 590.183 ocupados, 476.000 son hombres y 113.000 mujeres, lo que sitúa la presencia femenina en el 19,2%, muy por debajo de la media nacional del 46,4%. La proporción de mujeres es aún menor en el sector de Venta y reparación, con solo un 15%, tal y como indica un análisis basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social.

"El sector de Automoción está mostrando una notable capacidad de adaptación, con un crecimiento sólido impulsado por la rama comercial, pero mantiene desafíos estructurales relevantes, como el reto generacional o la atracción de talento cualificado", asegura Victoria Fabregat, responsable de cuentas de automoción de Randstad.

RETO GENERACIONAL

El sector afronta un importante reto de relevo generacional. Tres de cada cuatro ocupados superan los 35 años, y el grupo de 45 a 54 años ya es el más numeroso de todos. Aun así, el grupo de 25 a 34 años fue el único que registró crecimiento en el último trimestre del año, si bien sigue sin alcanzar en volumen al grupo de mayores de 55.

El empleo asalariado representa el 83,9% del sector (495.000 ocupados), una tasa similar a la media nacional (85%). En el cuarto trimestre de 2025, 445.219 asalariados trabajan con contrato indefinido, lo que equivale al 90% del total de asalariados, muy por encima del 84,2% nacional.

En conjunto, 526.937 ocupados tienen nacionalidad española o doble nacionalidad, frente a 63.246 trabajadores extranjeros, que representan en torno al 11% del total.