Seis provincias de Castilla y León estarán este lunes en aviso amarillo por nevadas

Las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora estarán este lunes, 9 de marzo, en aviso amarillo por nevadas que podrían alcanzar acumulaciones de hasta diez centímetros de espesor, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, a partir de las 12.00 horas estarán en aviso amarillo (peligro bajo) las zonas de la Cordillera Cantábrica de León y la zamorana de Sanabria por nevadas de hasta diez centímetros con una cota de nieve de 1.400 metros que descenderá hasta los 900 o 1.000. Por debajo de los 1.200 metros las acumulaciones podrían ser menores, según el aviso, que se mantiene hasta la mañana del día siguiente.

El mismo aviso se activará a partir de las 15.00 horas en el Sistema Central de Ávila y Salamanca y la Cordillera Cantábrica de Palencia (en este caso con acumulaciones de cinco centímetros) y lo hará desde las 19.00 horas en el Sistema Central de Segovia.