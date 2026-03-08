Fallece un escalador tras sufrir una indisposición en el Pico Curavacas, en Triollo (Palencia)

Despliegue para el rescate de un escalador indispuesto en el Curavacas.JCYL

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a un escalador indispuesto en el Pico Curavacas, en Triollo (Palencia), que finalmente ha fallecido, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La intervención se ha iniciado después de que a las 13.03 horas, cuando una llamada al 112 ha informado de que un escalador de unos 30 años se había comenzado a encontrar indispuesto y estaba semiinconsciente en la cara norte del pico Curavacas, en Triollo (Palencia). Se encontraba encordado junto con otro montañero en la vía Díez Riol.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente con la localización de la ubicación exacta de la víctima y la movilización del helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de Palencia, han apuntado las mismas fuentes.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple y han evacuado al escalador en triángulo acompañado de la rescatadora enfermera.

INTENTO DE REANIMACIÓN

Al llegar en vuelo al campo de fútbol de Triollo, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias-Sacyl, el paciente ha entrado en parada cardiorrespiratoria, por lo que los rescatadores han iniciado la reanimación cardio pulmonar con un desfibrilador y ventilación con oxigenoterapia.

Además, en Triollo se encontraba un helicóptero medicalizado y una Unidad Enfermerizada de Sacyl, que ha continuado con las maniobras de reanimación.

La enfermera rescatadora se ha quedado con el personal sanitario colaborando en la reanimación mientras el rescatador técnico ha regresado a la zona para sacar al compañero en grúa doble y dejarlo en una zona segura de Vidrieros, donde se encontraba su vehículo.

El personal sanitario ha intentado reanimar al escalador, pero finalmente ha perdido la vida.